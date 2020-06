Riot Games Free2Play-Shooter Valorant erhält diese Woche mit Patch 1.02 sein erstes richtig großes Update. Nicht nur findet endlich der Ranked-Modus seinen Weg ins Spiel, der Taktik-Shooter bekommt auch ein Feature, das viele Spieler bislang schmerzlich vermisst haben.

Aufgeben ist eine Option

Neben den typischen Änderungen wie Buffs, Nerfs und Bugfixen dürfen sich Valorant-Spieler mit Patch 1.02 auf die vielgewünschte Surrender-Option, also das freiwillige Aufgeben eines Matches, freuen.

Wie genau das System implementiert wird ist bislang noch unklar, genaue Details sollen dazu in den Patch Notes folgen. Einige Möglichkeiten, wie Riot die Option zum Aufgeben umsetzen könnte, liefern ihr MOBA League of Legends sowie die Shooter-Konkurrenz.

So macht es League of Legends: In LoL kann ein Team aufgeben, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In einem Standard-5-gegen-5-Match kann nach 15 Minuten für eine Niederlage gestimmt werden - hier muss das komplette Team zustimmen. Nach 20 Minuten reicht es, wenn vier von fünf Spielern aufgeben wollen. In Valorant könnte dieses bewährte System übernommen werden - lediglich mit dem Unterschied, dass hier die Anzahl der gespielten Runden ausschlaggebend ist.

So macht es Counter Strike: In CS:GO kann ein Team lediglich aufgeben, wenn ein Mitspieler die Partie frühzeitig und endgültig verlassen hat. Auch hier wird das Match dann als Niederlage gewertet.

So macht es Overwatch: In Overwatch gibt es keine richtige Surrender-Option. Sobald ein Spieler eine laufende Partie verlässt, hat dieser zwei Minuten Zeit, um dem Match wieder beizutreten. Sollte er dies nicht tun, verliert er besonders viele Ranglistenpunkte. Seine Kameraden müssen die Partie nicht zu Ende spielen, jedoch wird sie als Niederlage gewertet.

Fans fordern Feature seit Wochen

Bereits seit der Beta-Phase fordert die Community regelmäßig die Option zum Aufgeben. Als Grund hierfür werden besonders oft Leaver und AFK-Spieler genannt, die dafür sorgen, dass das betroffene Team einen erheblichen Nachteil hat.

Allerdings wird sich um die Art und Weise, wie das Surrender-System implementiert wird, gestritten: Während die Einen gerne ein System wie in League of Legends hätten, um auch verloren geglaubte Matches frühzeitig beenden können und somit Zeit zu sparen, sind die Anderen strikt dagegen.

Wie etwa Reddit-Nutzer Kunerin schreibt, könnte das LoL-System dazu führen, dass Spieler zu schnell den Mut verlieren, sobald die Gegner einen gewissen Vorsprung erlangt haben. Sobald sie dann die Abstimmung gestartet haben, würden sie anschließend nur noch halbherzig weiterspielen, da sie im Gedanken schon beim nächsten Match sind.

Wie steht die GameStar-Community zu dem Thema? Sollte es erlaubt sein, schon frühzeitig das Handtuch zu werfen? Oder muss bis zum bitteren Ende weitergekämpft werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!