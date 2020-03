Der Valve-Chef Gabe Newell hat sich im Interview mit dem Edge-Magazin (via Gamesradar) über den Konkurrenten Epic Games geäußert und dabei die positiven Effekte von Konkurrenz auf den Spiele-Markt hervorgehoben. Auf kurze Sicht sei es »hässlich«, so Newell. Längerfristig aber »profitieren alle von Disziplin und Rücksichtnahme, die man haben muss«, wenn ein neuer Steam-Herausforderer wie der Epic Store den Markt betritt.

Viel mehr als die Rivalität zwischen Epic und Steam beunruhigen den Valve-Chef Geschäftspraktiken, die auf das »Ausschalten von Konkurrenz« zielen. Konkret nennt Newell Apple und deren Produkte mit proprietärer Software:

"Was beängstigender [als der Epic Store] ist, sind die Leute, die sich in Apples Modell verlieben, alles zu kontrollieren und gesichtslose Bürokraten zu haben, die Produkte vom Markt abschirmen. Oder aber einen Store so zu gestalten, dass der Mehrwert der Software für das Erlebnis minimiert wird."