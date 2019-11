Nach dem Release von Vampire: The Masquerade Bloodines nahmen sich die Fans dem Spiel an, und begannen die Probleme des Titels mit einem Fanpatch auszubügeln. Die Macher dieses Patches haben zudem mit der Entwicklung eines Prequels zum Vampir-Abenteuer begonnen. Dessen erste Episode könnt ihr schon jetzt spielen.

Alles zum Fan-Prequel von Vampire

Die Mod nennt sich Bloodlines Prelude und lässt euch die Ereignisse nachspielen, die schließlich zur Story des ersten Bloodlines führten. In der ersten Episode - die bereits im September 2019 veröffentlicht wurde - findet ein Seitenwechsel statt: Ihr übernehmt die Rolle eines Menschen von der Society of Leopold. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, übernatürliche Wesen zu jagen.

Die Mod inklusive Installationsanleitung findet ihr auf Moddb.com. Ein installiertes Vampires mit inoffiziellen Fanpatch wird vorausgesetzt. Die neueste Version veröffentlichte der Modder Wesp5 am 29. Oktober 2019. Ganz perfekt ist sie nicht. Zum Beispiel gibt es keine Sprachausgabe und das Team ist noch nicht sicher, ob man die in Zukunft hinzufügen wird. Die Arbeiten an Episode 2 laufen bereits, einen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Der ursprüngliche Fanpatch selbst ist bei der Community mittlerweile gar so wichtig, dass der offizielle Twitter-Kanal von Vampire: The Masquerade den Release einer neuen Version angekündigt und erklärt, dass es sich dabei um ein »Must have« für alle Spieler des Titels handelt.

Auf offizieller Seite laufen derzeit die Arbeiten an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, das 2020 erscheinen soll. Plus-Nutzer können sich in unserer Riesen-Preview bereits einen ersten Eindruck von dem kommenden Rollenspiel im World-of-Darkness-Universum machen.

Mehr zu Vampire: