Vampire Survivors: Endlich haben eure Freunde keine Ausrede mehr, nicht mit euch zu spielen

Was bringt der Vampirlord denn da im Kragen mit? Die Switch-Version von Vampire Survivors soll im Spätsommer erscheinen.

Der Steam-Hit Vampire Survivor hat getreu seinen Helden wahrlich viele Leben, demnächst beginnt sogar noch ein komplett Neues, auf der Switch. Am 17. August 2023 soll es soweit sein, dann werdet ihr, egal wo ihr seid, Horden an Unholden auf eurer mobilen Nintendo-Konsole verhauen können.

Doch das ist noch nicht alles, am selben Tag kommt für alle Plattformen zudem ein großes Update heraus: Couch-Koop für bis zu vier Spieler.

Koop, aber wie?

Bei dem Mehrspielermodus wird es sich im Kern um ein ganz altmodisches Coach-Erlebnis handeln. Ihr sitzt also alle in einem Raum und seid mit demselben Gerät per unterschiedlichen Controllern verbunden. Es wird auch keinen Splitscreen-Modus geben, alle bleiben auf einem Ausschnitt eingesperrt. Allerdings stellen die Entwickler laut rockpapershotgun einen indirekten Weg, übers Internet zu spielen in Aussicht, per Steam-Remoteplay.

Versus-Mode?

Es wird keine ausgeklingte Spielart geben, in der ihr gezielt nur euren Freunden einheizen könnt. Allerdings teasern die Entwickler heimlich-unterschwellige Methoden an, euren eigentlichen Verbündeten das (Über)Leben zu erschweren.

Was ist Vampire Survivors?

Vampire Survivors ist eine Art Bullet-Hell-Shooter mit Roguelike-Elementen. Ihr steuert einen von etlichen freischaltbaren Helden über eine flache, zweidimensionale Map und müsst 30 Minuten überleben, um zu gewinnen.

Der Einstieg in eine neue Runde fällt immer etwas träge aus. Ihr lauft über die Map und haut die noch wenigen herumstreunenden Gegner – je nach gewähltem Charakter - mit Peitsche, Wurfmesser oder anderen Waffen um.

4:16 Vampire Survivors: Wir erledigen 40.000 Gegner - und verlieren am Ende doch!

An Feinden begegnen euch Zombies, Skelette, Geister, Mumien, Fledermäuse und weitere Monster. Bei ihrem Ableben lassen sie XP-Kristalle fallen. Habt ihr genügend davon aufgesammelt, steigt ihr im Level auf. So schaltet ihr neue Waffen und passive Talente frei.

Mit jeder verstrichenen Minute werdet ihr also mächtiger, eure Feinde werden das aber auch. Ehe ihr euch verseht, ist euer Bildschirm mit einer wogenden Flut des Grauens gefüllt, die hoffentlich an eurem aus allen Rohren feuernden Helden auf beeindruckende Weise zerschellt.

Auf Steam kommt das Spiel fantastisch an. Derzeit steht es bei Äußerst positiv und zwar mit einer Fabelquote von 98 Prozent, die ihnen weit mehr als 180.000 Empfehlungen eingebracht haben.

Übrigens: Zu einem bisher unklaren Zeitpunkt vor dem Release sollen alle Steam-Spieler das Update bereits per Branch der neuen Engine testen können. Dies wird per Beta-Funktion auf Valves Plattform möglich sein. Der Code hierfür lautet: newenginepls