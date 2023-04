Vampire Survivors trifft Nicolas Cage: Mit diesem Steam-Spiel hat wohl niemand gerechnet

Das Spiel zum Film Renfield auf Steam nimmt sich Vampire Survivors als Vorbild.

Am 25. Mai startet der Vampirfilm Renfield in die deutschen Kinos. Hier könnt ihr Nicolas Cage als Graf Dracula und Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) als seinen treuen, namensgebenden Diener Renfield sehen, der von seiner Arbeit für den Vampirfürsten mehr als nur genervt ist.

Auf Steam gibt's bereits jetzt ein Spiel zum Film, das passenderweise stark vom Indie-Hit Vampire Survivors inspiriert ist.

Das erwartet euch im Vampirspiel

Wer schon mal Vampire Survivors oder einen seiner unzähligen Nachahmer gespielt hat, wird sich in Renfield: Bring Your Own Blood (hier geht's zum Spiel auf Steam) sofort heimisch fühlen.

Genau wie im großen Vorbild erwarten euch hier riesige Feindeshorden, die ihr als Draculas Diener mit vollautomatischen Angriffen in ihre Einzelteile zerlegt. Nachdem ihr genügend Feinde getötet habt, gibt's neue Waffen und Talente als Upgrades.

Das Spiel probiert aber auch einige neue Ideen aus: Anstatt einfach nur Feinde zu erledigen, bis ein Zeitlimit erreicht ist, kämpft ihr euch hier durch verschiedene Levels, in denen auch Bosskämpfe warten. Das Ziel ist immer, einen kleinen Snack in Form eines hilflosen Opfers für euren Meister Dracula zu finden.

Habt ihr das letzte Level erreicht, stellt euch das Spiel vor eine Wahl: Ihr könnt die junge Dame entführen und zu Dracula bringen oder sie retten. Danach startet eine Fluchtsequenz, bei der ihr einige weitere Level bezwingen müsst, die mit einem knappen Zeitlimit versehen sind. Habt ihr euch für die Rettung entschieden, fallen diese besonders schwierig aus, gewähren euch im Falle eines Erfolgs aber auch größere Belohnungen.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Gameplay verschaffen, die hübsche Pixel-Optik lässt das große Vorbild ziemlich alt aussehen:

Bei den Spielern auf Steam kommt Renfield: Bring Your Own Blood bislang ziemlich gut an, 78 Prozent der Reviews fallen aktuell positiv aus. Die Spielerinnen und Spieler loben besonders die aufwendige Präsentation und den motivierenden Gameplay-Loop, Kritik gibt's hauptsächlich für die geringe Menge an Inhalte. Der Titel befindet sich noch am Anfang seiner Early-Access-Phase.

Falls ihr jetzt selbst Lust bekommen habt, als Renfield auf die Jagd zu gehen und die Wartezeit auf den Film zu überbrücken: Das Spiel kostet auf Steam fünf Euro.