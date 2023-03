Gerade könnt ihr einen neuen Taktik-Shooter mit zerstörbarer Umgebung ausprobieren

In Veiled Experts seid ihr als ausgebildeter Killer unterwegs. Kein Wunder dass dieser Charakter an John Wick erinnert.

Der Taktik-Shooter Veiled Experts lässt euch als Agenten in einem internationalen Konflikt kämpfen. In der letzten öffentlichen Beta vor dem Release später im Jahr könnt ihr das Spiel einige Tage lang kostenlos ausprobieren. Dazu müsst ihr auf der Steam-Seite des Shooters lediglich mit dem entsprechenden Button Zugriff zur Beta anfordern.

Wie funktioniert der Shooter?

Ähnlich wie in Rainbow Six: Siege oder anderen Taktik-Shootern spielt ihr in relativ kleinen Teams: jeweils fünf Spielerinnen und Spieler treten gegeneinander an. Sterbt ihr, seid ihr für die ganze Runde raus, eure Verbündeten können euch aber wiederbeleben. Teamplay ist also sehr wichtig, wie auch der neueste Gameplay-Trailer zeigt:

2:43 Veiled Experts: Taktischer Agenten-Shooter zeigt im Trailer, wie wichtig Teamplay ist

Gespielt wird Search and Destroy, ihr müsst also entweder eine Bombe zünden, oder sie im anderen Team rechtzeitig entschärfen. Darüber hinaus setzt Veiled Experts auf eine Mischung von Features, die viele von euch wohl schon aus anderen Shootern kennen:

Agenten mit besonderen Fähigkeiten: Je nach Vorlieben könnt ihr einen Agenten eurer Wahl spielen, der sich dank spezieller Skills für einen bestimmten Spielstil eignet. Ihr könnt etwa offensiv vorgehen, aus dem Hinterhalt angreifen oder euer Team unterstützen.

Rundenbasierter Shop: Durch erfolgreiche Aktionen wie etwa Kills oder das Sichern von Zielen erhaltet ihr Geld, das ihr zwischen den Runden eines Matches für neue Waffen oder Gadgets ausgebt.

Keine Camper: Verschiedene Gadgets erleichtern es, Gegner aufzuspüren, Camper sollen es so deutlich schwerer haben. Die Map schrumpft außerdem wie in einem Battle Royale, ihr könnt also ohnehin nicht länger an einem Ort bleiben.

Laufen und Klettern: Ihr könnt nicht nur über die Karte laufen und springen, sondern etwa auch an Wänden von Gebäuden hochklettern.

Sich verändernde Karten: Eure Umgebung ist zum großen Teil zerstörbar, Deckung ist oft nicht von Dauer. Die Explosion einer Bombe verändert die Karten außerdem grundlegend.

Bis wann läuft die Beta?

Schon seit dem 30. März 2023 dürfen Interessierte den Shooter bei Steam ausprobieren, die offene Beta bleibt noch bis zum 6. April um 21:00 Uhr verfügbar. Einen finalen Release-Termin hat Veiled Experts noch nicht, es soll irgendwann 2023 erscheinen.

Wie gefällt euch Veiled Experts? Findet ihr Gefallen an Setting und Gameplay-Mischung des Taktik-Shooters? Und werdet ihr die Beta ausprobieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!