Das Content Update 3.4 krempelt Fortnite: Battle Royale ordentlich um, denn seit dem Patch findet ihr auf der Map die neuen Vending Machines. An diesen Verkaufsautomaten könnt ihr Materialien gegen Waffen und Items tauschen, falls ihr kein Glück beim Looten hattet. Ihr wollt wissen, wo die Automaten stehen? Kein Problem.

Die Kollegen von Fortnite Intel haben sich die Mühe gemacht, Reddit, Twitter und YouTube durchforstet und die Spots von allen entdeckten Vending Machines auf einer Übersichtskarte gekennzeichnet.

Die Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gut möglich, dass ihr noch an anderen Orten über Waffenautomaten stolpert. Falls ihr weitere Maschinen entdeckt, twittert ein Bild an @FortniteBR, damit die Übersicht aktualisiert werden kann. Die markierten Positionen gelten jedoch als gesichert.

Jetzt könnt ihr gezielt einen Automaten in eurer Nähe ansteuern und müsst nicht auf euer Glück hoffen. Ein wenig seid ihr dennoch auf den Zufall angewiesen, denn in jeder neuen Runde bestimmt der Zufall, welche Vending Machine Waffen und Gegenstände welcher Seltenheitsstufe enthält, von gewöhnlich bis legendär ist alles möglich.

Damit die Maschinen ihren wertvollen Inhalt ausspucken, müsst ihr sie mit Ressourcen füttern. Je seltener das angebotene Item, desto mehr Materialien braucht ihr:

Gewöhnliche Items (weiß) kosten 100 Materialien

Ungewöhnliche Items (Grün) kosten 200 Materialien

Seltene Items (Blau) kosten 300 Materialien

Epische Items (Lila) kosten 400 Materialien

Legendäre Items (Orange) kosten 500 Materialien

Das Update 3.4 bringt neben den Vending Machines noch weitere Änderungen, darunter den High Explosive Game Mode und einen Ostereier-Werfer für den PvE-Modus Rette die Welt. Hier findet ihr die gesamten Patch-Notes.

Quelle: Fortnite Intel