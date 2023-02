Ein vergessenes Star-Trek-Spiel feiert Comeback mit gewaltigem Grafik-Update

Erinnert ihr euch noch an das Strategiespiel Super Star Trek? Nein? Kein Wunder - schließlich stammt das Spiel aus dem Jahr 1978 und hat somit schon 45 Jahre auf dem Buckel. Die wenigsten von euch dürften damals schon vor dem PC gesessen oder sogar geboren gewesen sein.

Ein Fan hat dem Spiel nun ein aufwendiges Remake verpasst, das ihr kostenlos in eurem Browser spielen könnt. Und falls ihr das Original doch noch kennen solltet, werdet ihr es garantiert nicht wiedererkennen.

So hat sich das Super Star Trek nach 45 Jahren verändert

Was war eigentlich Super Star Trek? Das Spiel aus dem Jahr 1978 ist ein relativ simples Startegiespiel. Ihr steuert die Enterprise durch verschiedene Sektoren, zwischen denen ihr euch per Warp frei bewegen könnt.

In den Sektoren scannt ihr mit dem Langstreckenscanner, um Schiffe einer Invasionsflotte der Klingonen ausfindig zu machen. Diese wollen alle zerstört werden, bevor die Zeit abläuft und die Klingonen damit ihre Ziel erreichen.

In den Kämpfen könnt ihr die Schilde hochfahren, mit Protonentorpedos und Phasern eure Feinde unter Beschuss nehmen und müsst stets eure Energiereserven im Blick behalten.

Eigentlich klingt das nach Star Trek Feeling pur - wenn da nicht die Grafik wäre. Die gibt es nämlich nicht, denn Super Star Trek ist ein rein textbasiertes Spiel, wie ihr in folgendem Screenshot sehen könnt:

Deutlich hübscher ist da das Remake des Programmierers Emanuele Bolognesi: Er hat den Flottenbildschirm des Adventures Star Trek 25th Anniversary aus dem Jahr 1992 genommen und mit dem Uralt-Strategiespiel verschmolzen.

Die Navigation über die Karte erfolgt immer im ASCII-Look, aber die meisten Aktionen könnt ihr jetzt auslösen, indem ihr etwa die passenden Crew-Mitglieder anklickt.

Für Warpgeschwindigkeit specht ihr mit Sulu und für einen Scan gebt ihr Spock den entsprechenden Befehl - und das Ganze ist sogar vertont, weil Bolognesi kurze Audioschnipsel aus der TV-Serie mit William Shattner und Leonard Nimoy eingebaut hat.

Falls ihr selbst mal reinspielen wollt - auf Itch.io könnt ihr das komplett kostenlos direkt im Browser tun. Es gibt aber auch einen ebenfalls kostenlosen Download.

Mehr zum Thema Das beste Star-Trek-Spiel: Die 20 wichtigsten Titel im Top-Ranking von GameStar Redaktion

Falls ihr noch mehr Star-Trek-Spiele entdecken wollt: Erst vor wenigen Wochen haben wir unser großes Ranking der besten Spiele im beliebten Sci-Fi-Universum veröffentlicht. Und egal ob Adventure, Strategie oder First-Person-Shooter - in dieser Liste werden echte Trekkies garantiert das richtige Spiel für ein paar nostalgische Stunden mit den Crews von Enterprise, Voyager, Deep Space Nine und Co. finden.