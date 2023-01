Verheerende Steam-Reviews für Forspoken: PC-Version findet nur wenige Befürworter

Für Forspoken sieht es aktuell nicht gerade gut aus. In der Fachpresse wurde die Playstation-Version des Rollenspiels teils stark kritisiert und kann bisher nur einen mittelmäßigen Metascore von 68 erreichen.

Wegen fehlender Review-Fassungen gibt es außerdem bisher keine spezifischen PC-Tests, weshalb nun die ersten Steam-Bewertungen als einzige Grundlage für eine Einschätzung dieser Version dienen. Und diese fallen mit nur 47 Prozent positiven von insgesamt etwa 1.300 Rezensionen auch nicht gerade schmeichelhaft aus. Doch was genau wird kritisiert?

Aus den Rezensionen lässt sich eine Menge Enttäuschung herauslesen. Spielerinnen und Spieler hatten in verschiedener Hinsicht mehr von Forspoken erwartet und kritisieren sowohl inhaltliche, als auch technische Aspekte. Vor allem über drei Dinge wird jedoch immer wieder Unzufriedenheit geäußert:

3:37 "Magischer Parkour" in Forspoken: Seht die Fortbewegung durch die Open World

Ihr "Slang" passt für mich einfach nicht in dieses Szenario. Es wirkte auf mich, als wolle man mit aller Kraft Jugendsprache mit einbauen. Mich hat das tatsächlich abgeschreckt. Nach 2 Stunden [...] kam dann der Entschluss, dieses Game zurückzugeben.

Alles in allem kann ich sagen, dass mich Forspoken am Anfang mit seinen Videos vollkommen gecatched hat, mich aber dann nach der "finalen" Version des Games sofort verloren hat. Es hat alles eingebüßt, was mich so fasziniert hat an diesem Game. Ich habe kein Problem mit einem starken weiblichen Hauptcharakter, aber dann doch bitte eine, die nicht permanent flucht und sich dermaßen wie ein wütender Teenie verhält, dass man sich wirklich fremdschämen muss für sie.