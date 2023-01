Forspoken im Wertungsspiegel: So weit gehen die Wertungen auseinander

Mit Forspoken erscheint am Dienstag, dem 24. Januar 2023 das erste richtig große Spiel des Jahres. Doch während Publisher Square Enix in der Vergangenheit oft grandiose Rollenspiele veröffentlicht hat, sieht es bei Forspoken eher düster aus.

Im Vorfeld der Veröffentlichung gab es viel Kritik von Spielemagazinen und Influencern, die keinen Code für eine Testversion bekommen haben - und das ist oft kein gutes Zeichen. Für die PC-Version gibt es trotz bevorstehendem Release immer noch keine Review-Fassung.

Auch wenn sich der technische Zustand auf dem PC noch nicht beurteilen lässt, können wir euch zumindest aktuell schon sagen, ob das Spiel bei Story, Grafik und Gameplay überzeugt - werft dazu einfach am besten einen Blick in unseren Vorabtest:

Auch die internationale Presse hat, trotz Review-Code-Mangel, bereits viele Tests veröffentlicht. Wir fassen in diesem Artikel für euch zusammen, wie Forspoken sich im Wertungsspiegel schlägt.

Bei MetaCritic kommt Forspoken aktuell auf einen Durchschnitt von 68 Wertungspunkten. In der Tabelle findet ihr einige ausgewählte Reviews der wichtigsten Gaming-Webseiten.

11:14 Forspoken - Vorschau-Video zum ersten Open-World-Spiel für 2023

Die höchste Wertung im gesamten Testfeld vergibt Joseph Moorer von Gaming Nexus. Seine 95 Wertungspunkte, die durchaus prominent herausstechen, begründet er folgendermaßen:

Wie kommt Forspoken im Heimatland von Square Enix an? Ryuichi Kataoka von IGN Japan zeigt sich in seinem Test ebenfalls begeistert, kritisiert aber die öden Nebenaufgaben:

1:00 Forspoken: Der wunderschöne Cinematic Trailer thematisiert die Angst in uns allen

Unser Schwestermagazin GamePro hat 65 Wertungspunkte vergeben und platziert sich damit im Wertungsmittelfeld. Haupttesterin Annika Bavendiek kritisiert Story und Charaktere, lobt aber das Bewegungs- und Kampfsystem:

Auf dem Papier klingt Forspoken wie einer dieser Open-World-Kandidaten an, den ich mir als Fan von motivierenden Geschichten einfach hätte sparen können. Die Story fühlt sich unstimmig an, die Charaktere sind mir egal und/oder unglaubwürdig und in der Welt langweilige ich mich nur. Frey hat mir nicht umsonst immer wieder mit ihrem Spruch “Ach, wir könnten es einfach ignorieren.“ tief aus der Seele gesprochen.

Die niedrigste Wertung vergibt Dexerto mit 40 Wertungspunkten. Tester Alex Garton findet klare Worte:

Forspoken bietet zwar ein solides actionbasiertes Kampfsystem und eine Reihe von herausfordernden Bossen, aber dank der oberflächlichen Charaktere und der manchmal unerträglichen Dialoge gelingt es nicht, eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Außerdem fühlt sich die veraltete offene Welt eher wie eine Checkliste an, als dass sie zum Erkunden einlädt, und man sehnt sich nach Landschaften aus anderen Spielen, die einprägsamer und weniger leblos sind. Letztendlich steht und fällt Forspoken mit seinen Kämpfen. Wenn du dich also in der Demo in sie verliebt hast, könnte es deine Zeit wert sein. Wenn du jedoch nach einem fesselnden Rollenspiel suchst, das dich mit einer starken Haupthandlung und interessanten Nebenaktivitäten in seine Welt eintauchen lässt, dann ist es das sicher nicht.