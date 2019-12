Ihr durchwühlt alte Kisten im Keller eurer Eltern und findet zu eurer Überraschung eine Mappe voller Bilder, die ihr während eurer künstlerischen Phase mit 12 Jahren gemalt habt. So oder so ähnlich muss sich Entwickler Rick Brewster (bekannt für Paint.NET) gefühlt haben, als er kürzlich sein längst verloren geglaubtes Spiel aus Kindertagen auf der Streaming-Plattform Twitch wiederfand.

Auf Twitter teilte der Entwickler seinen Fund und die Freude darüber. Ganze 25 Jahre ist es her, dass der damals 12-jährige Brewster den Dungeon-Crawler The Golden Flute 4: The Flute of Immortality programmierte, designte und malte. Wie es oft mit Gegenständen in (virtuellen) Mottenkisten geschieht, verlor er das Programm aus den Augen und glaubte schon, es sei für immer verschwunden.

Here's the story of a game I made in 1994, when I was 12, that somehow -- like some kind of lost, drunken cat -- finally found its way home on Christmas Eve after 25 years.



THE GOLDEN FLUTE IV: THE FLUTE OF IMMORTALITY



cc @Macaw45 and @textfiles pic.twitter.com/V1fKBiB6wX