Video-Doku: Ohne die GDC wäre die Spiele-Industrie nicht geworden, was sie heute ist

Ein Jahr lang hat der ehemalige GameStar-Chefredakteur Jörg Langer an einer ausführlichen Video-Doku über die Geschichte der Games Developers Conference (GDC) gearbeitet, der weltweit wichtigsten Entwicklermesse. Nun ist die Doku endlich fertig, und das Ergebnis wird historisch interessierte Spieler in Verzückung versetzen.



Denn im 67 Minuten langen Video spricht Jörg mit zahlreichen Designerlegenden, darunter:

Gedreht haben Jörg und sein Team die Doku binnen sechs Tagen um die GDC 2019 herum in San Francisco, San Jose und Medford (Oregon), wo der geschasste GDC-Gründer Chris Crawford heute lebt. In der ersten Hälfte der Doku erzählt Crawford von den Anfängen der Messe und schließlich seinem schmerzhaften Abgang.

Schuld daran war laut Crawford das Geld: Die Messe, die ursprünglich als idealistisches Projekt gestartet war, entpuppte sich plötzlich ein sehr profitables Geschäft. Crawford stieß das ab, er wollte Entwicklern den Austausch von Erfahrungen ermöglichen und kein Geld scheffeln. Doch die anderen Messebetreiber, seine Freunde und Kollegen, warfen ihn stattdessen raus.

In der zweiten Doku-Hälfte folgt die Nach-Crawford-Zeit, in der die GDC erst in San Jose stattfindet und schließlich nach San Francisco umzieht. Dann kommen auch Design-Newcomer zu Wort, die allmählich die Entwickler-Urgesteine aus dem Rampenlicht drängen.

Jetzt kostenlos anschauen

Die GDC-Doku gibt es kostenlos auf Youtube, mehr Infos darüber sowie Bonusmaterial aus den Interviews findet ihr auf Gamersglobal. Im Jahr 2020 findet die GDC wegen der Corona-Krise später statt - und ausschließlich online.