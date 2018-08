Warframe - Macht jetzt Street Fighter Konkurrenz

Ein neues Minispiel in Warframe will Street Fighter und Dragon Ball FighterZ Konkurrenz machen: Frame Fighter macht Warframe zu einem Prügelspiel.

Die Warframe-Entwickler Digital Extremes gehen ab und an gerne mal neue Wege, was das Gameplay angeht. Vor kurzem kündigten sie zum Beispiel mit Warframe - Railjack einen Modus an, in dem ihr mit bis zu drei anderen Spielern ein Raumschiff steuert.

Nicht immer passen die Gameplay-Ideen in das Gesamtkonzept von Warframe. Für Digital Extremes ist das aber kein Grund, Halt zu machen. Dann wird es einfach zu einem Minispiel. Das passierte jetzt mit Frame Fighter, das als Collage eines engagierten Warframe-Fans begann und mit Update 23.4.0 seinen offiziellen Weg ins Spiel schaffte.

Zusammen mit dem neuen Minispiel hat der Entwickler des Free2Play-Shooters zudem ein neues Item hinzugefügt, den Ludoplex, mit dem ihr jederzeit Zugriff auf Minispiele wie Happy Zephyr und Co habt. Ihr bekommt den Ludoplex bei der KI Cephalon Simaris im Sanctuary.

Charakterunlocks im Hauptspiel

Zu Beginn habt ihr in Frame Fighter nur Zugriff auf Excalibur, Mag und Volt. Weitere Warframes müsst ihr erst freischalten. Allerdings nicht, indem ihr sie einfach im Spiel baut, sondern indem ihr neue Fragmente auf den verschiedenen Planeten scannt. Auf Reddit findet sich bereits eine komplette Liste:

Planet Warframes Erde Hydroid, Gara Merkur Rhino, Ivara Venus Banshee, Khora Mars Inaors, Mirage Phobos Nidus, Wukong Ceres Frost, Oberon Jupiter Valkyr, Limbo Europa Nova, Vauban Saturn Ember, Zephyr, Nezha Uranus Ash, Equinox Neptun Loki, Nyx Eris Atlas, Mesa Pluto Chroma, Trinity Sedna Saryn, Titania Derelict Nekros, Octavia Lua Excalibur Umbra, Harrow

Neue Amps

Abseits des Minispiels gibt es mit Update 23.4.0 noch drei neue Amp-Teile für den Operator:

Amp-Teil Funktion Rahn Prisma Ein Prisma, das Void-Energie nutzt, um Gegner zu entzünden. Phahd Scaffold Verschießt Energiescheiben, die an Gegnern und Wänden abprallen. Anspatha Brace Verringert die Aufladeverzögerung der Void-Energie und verringert die Regenerationszeit.

Wer mehr auf Style aus ist, wird sich hingegen über neue Dekorationsgegenstände für das Clan-Dojo freuen. Außerdem gab es noch eine Reihe an Balancing-Änderungen und Bugfixes für Warframe. Die kompletten Patchnotes von Update 23.4.0 findet ihr im offiziellen Forum.

