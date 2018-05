Das Entwicklerstudio Wargaming Seattle wurde geschlossen, wie mehrere Quellen auf Twitter vermelden. Die Schließung betrifft über 160 Mitarbeiter, die jetzt ohne Job dastehen. Unter dem Twitter-Hashtag #WGJobs initiierte Entwickler Tim Borelli eine Aktion, um den arbeitslos gewordenen Wargaming-Seattle-Kollegen zu neuer Arbeit zu verhelfen.

Just heard that the entire Wargaming Seattle office just shut down. 160ish people affected. Is there a hashtag to help people? #WGJobs?