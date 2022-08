Warhammer 3: Die enttäuschende Chaos-Kampagne könnte doch noch verbessert werden

Ein halbes Jahr haben die Fans von Total War: Warhammer 3 gezetert, jetzt herrscht endlich Frieden. Seit dem Immortal Empires als Teil des großen Updates 2.0 spielbar ist, wird das Spiel durch die Bank gepriesen. Auf Steam schießen beispielsweise Spielerzahlen und positive Bewertungen in die Höhe.

Trotzdem müssen wir natürlich darüber reden, was zum Release falsch lief. Denn schlecht war Warhammer 3 auf gar keinen Fall (das zeigt etwa unser Test). Es hat aber trotzdem nicht die Wünsche der Fans vollständig erfüllt. Auf der gamescom konnten wir nun ein Gespräch mit dem leitenden Total-War-Designer Mitchell Heastie führen.

Heastie hat einen Einblick gewährt, was das Team aus der Kritik gelernt hat und stellt ein neues Update in Aussicht, mit dem die bemängelte Chaos-Kampagne des Hauptspiels im Nachhinein verbessert werden könnte.

Darum mussten wir so lange auf Immortal Empires warten

Fünf Jahre lang spielten Total-War-Fans dank Mortal Empires für Warhammer 2 eine große Sandbox-Kampagne. Dass es für Warhammer 3 zum Release nur eine Story-Kampagne gab, sorgte für jede Menge dicke Luft. Und dann dauerte es auch noch sechs mal länger als bei Warhammer 2, bevor mit Immortal Empires die Vorgänger mit dem neuen Teil verbunden wurden.

Dass die Entwicklung von Immortal Empires so viel länger gedauert hat, macht Heastie auf jeden Fall an der Größe und Komplexität des Projekts fest. Zudem sollen die Leute nun davon profitieren, dass in den letzten Monaten auch allgemeines Feedback zu Warhammer 3 gesammelt wurde:

Immortal Empires ist das größte Projekt, das wir jemals umgesetzt haben. Das braucht natürlich Zeit. Es gibt viele Entwicklungs-Komplexitäten, wahrscheinlich viele, mit denen die Leute nicht rechnen. Viele Inhalte für Immortal Empires wurden für ältere Spiele gemacht. Das ist nicht leicht. Wir hätten versuchen können, es gleichzeitig mit Warhammer 3 zu veröffentlichen. Aber was ihr jetzt bekommt, ist ein Update für Warhammer 3. Probleme, die es also zu Release gab, gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben direkt Lektionen umgesetzt, die wir beim Release von Warhammer 3 gelernt haben. Das macht Immortal Empires deutlich besser.

Anders als noch bei Mortal Empires für Warhammer 2, bereitete vor allem die Umsetzung des neuen Multiplayers für acht Spielerinnen und Spieler Probleme:

Mortal Empires war ein wenig einfacher zu machen. Einige Änderungen von Warhammer 3, wie der Multiplayer, waren wirklich technologisch kompliziert. Manche Fraktionsfähigkeiten, wie die der Zwerge, waren nicht auf Acht-Spieler-Kampagnen mit synchronen Zügen ausgelegt.

Das haben die Entwickler aus der Kritik gelernt

Doch es hätte vielleicht noch andere Wege gegeben, als Immortal Empires verfrüht zu veröffentlichen. Beispielsweise wäre es sicherlich eine Option gewesen, eine kleine Sandbox ohne Chaos-Portale anzubieten. Auch darauf haben wir Heastie angesprochen:

Uns war immer klar, dass Mortal Empires und jetzt Immortal Empires unsere Sandbox-Kampagne wird. Wir wissen aber auch, dass manche Spieler diese Story-Kampagnen wollen. Ich denke, es ist einfach ein wenig schöner, damit das Spiel zu veröffentlichen, um vor allem neue Leute mit der Geschichte vertraut zu machen. Deshalb haben wir damit angefangen. In der Gewissheit, dass Immortal Empires kommt.



Die eine große Lektion, die wir gelernt haben, ist, dass wir mehr Anpassungs-Optionen der Chaosreich-Kampagne hätten anbieten können. Es gab gewisse Mechaniken, die die Leute nicht mochten. Man könnte beispielsweise die Portale ausschalten. Die Lektion ist also, von Anfang an solche Optionen zu bieten.

Wann ein solches Update kommt, ist noch nicht bekannt. Bislang ist es weiterhin nicht möglich, die Kampagne mit solchen Optionen anzupassen. CA ist sich dem Bedarf danach aber bewusst und zieht es in Erwägung. Wer etwa Warhammer 1 und 2 nicht besitzt und Immortal Empires nicht spielen kann, würde so trotzdem in den Genuss einer Sandbox kommen.

Wie gut uns Immortal Empires gefällt, könnt ihr im Test zu dem großen Update nachlesen. Und falls ihr Hilfe beim Einstieg braucht, raten wir zu unserem Fraktions-Guide.

Was denkt ihr? Wollt ihr solche Anpassungs-Optionen, oder ist es nach dem Release von Immortal Empires sowieso egal? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!