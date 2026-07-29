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Warhammer 40k: Mit Henry Cavills Serie geht’s endlich voran! Und offenbar kommt sogar ein wahrer Horror-Experte an Bord

Im zappendüsteren Universum von Warhammer 40.000 geht es ganz schön grausig zu. Deswegen ergibt es nur Sinn, dass bei Henry Cavills Serie für Amazon jetzt Mike Flanagan mitmischt.

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Vali Aschenbrenner
29.07.2026 | 09:49 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Einen Vorgeschmack, wie eine ganze Serie zu Warhammer 40k aussehen könnte, liefert übrigens schon eine Folge von Secret Level bei Prime Video. Bildquelle: Amazon Studios Einen Vorgeschmack, wie eine ganze Serie zu Warhammer 40k aussehen könnte, liefert übrigens schon eine Folge von Secret Level bei Prime Video. Bildquelle: Amazon Studios

In letzter Zeit ist es sehr still um Henry Cavills geplante TV-Serie zu Warhammer 40.000 für Amazon geworden. Zu still. Doch keine Sorge, jetzt hat Lizenzinhaber Games Workshop endlich ein Update (via IGN) geteilt, demzufolge es mit dem Projekt endlich vorangeht.

Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:

  • Das grundlegende Konzept steht, jetzt will man sich bald an das Drehbuch machen.
  • CEO Kevin Rountree bestätigt, dass Henry Cavill weiterhin involviert ist.
  • Außerdem arbeitet mit Mike Flanagan jetzt ein wahrer Horror-Experte mit an der Verfilmung von Warhammer 40k - nicht nur als Produzent, sondern auch als Drehbuchautor.

Warum Mike Flanagans Beteiligung für Aufsehen sorgt

Mike Flanagans Beteiligung stellt allemal eine spannende Entwicklung dar! Denn wie wir alle wissen, geht es in dem Universum von Warhammer 40.000 ziemlich rau und düster zu. Immerhin reden wir hier von einem dystopischen Szenario, in dem genetisch manipulierte Super-Soldaten einen selbstmörderischen Krieg gegen kosmische Gottheiten führen.

Demnach ergibt es allemal Sinn, dass die treibende Kraft hinter Horror-Projekten wie Spuk in Hill House, Stephen Kings Doctor Sleeps Erwachen, Midnight Mass oder Der Untergang des Hauses Usher jetzt bei Henry Cavills Serie mitmischt.

Mit Amazon ist Flanagan eh schon eng verbandelt: Zuletzt unterschrieb der Filme- und Serien-Macher einen Exklusivvertrag, aus dem etwa auch eine Neuauflage zu Stephen Kings Carrie hervorgeht.

Video starten 0:39 Secret Level: Die Warhammer-Episode der Amazon-Serie sieht richtig fett aus

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Wann könnte Henry Cavills Warhammer-40k-Serie erscheinen?

Aber auch unabhängig von Flanagans Beteiligung an Warhammer 40.000 handelt es sich hierbei um erfreuliche Nachrichten: Nachdem sich Amazon und Games Workshop Ende 2024 endlich einig wurden, kommt die Serienproduktion nun endlich in die Gänge.

Beachtet dabei jedoch: Es dürfte weiterhin ein paar Jährchen dauern, bis Warhammer 40k in Serienform bei Prime Video aufschlägt. Erst muss das Skript geschrieben werden, bevor der Casting-Prozess und dann die Dreharbeiten beginnen dürften. Stellt euch also auf eine Wartezeit von mindestens zwei bis drei Jahren ein.

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