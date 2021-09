Warhammer 40K: Eternal Crusade ist tot. Und obwohl das Spiel selbst innerhalb seiner Community viel kritisiert wurde, reagieren die Spieler trotzdem enttäuscht - und wütend. Denn auch wenn ihr damals den vollen Kaufpreis oder Geld im Free2Play-Modell ausgegeben habt, könnt ihr Eternal Crusade ab jetzt nicht mehr spielen.

Nach nur fünf Jahren wurden am 10. September 2021 die Server abgeschaltet. Bei Steam gibt es diese kurze Verabschiedung der Entwickler:

"Danke! Hallo Kreuzfahrer. Wie wir bereits angekündigt hatten, haben wir das Spiel heute in den Sonnenuntergang geschickt. Als Teil des Shutdowns haben wir alle persönlichen Daten entfernt.



Wir sind stolz auf all die Arbeit, die in Eternal Crusade geflossen ist und auf die tolle Community, die das Spiel unterstützt hat. Danke für alles, wir schätzen euren Support über die Jahre hinweg. Danke für dieses Abenteuer. Die Crew von Eternal Crusade."