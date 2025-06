»Komplex und verzwickt« - Selbst für Super-Fan Henry Cavill ist die Warhammer-40K-Verfilmung eine Herausforderung

Henry Cavill war bereits Geralt von Riva, Superman und Wolverine. Als Nächstes wird er zum unsterblichen Highlander, aber auch sich mit Warhammer 40K einen Traum erfüllen. Bildquelle: Netflix

Henry Cavill dürfte gerade über alten Texten und Wälzern zur Lore von Warhammer 40K brüten. So beschreibt der Ex-Witcher und Superman seine eigene Arbeit an der geplanten Amazon-Serie zumindest persönlich.

Und die stellt den 42-jährigen Schauspieler, der auch für seine Leidenschaft für das Sci-Fi-Universum bekannt ist, offenbar vor die ein oder andere Herausforderung. Das verrät Cavill in einem Interview mit Esquire, in dem er auf den aktuellen Stand von Warhammer 40K angesprochen wurde.

Die stand bis Ende 2024 sogar noch auf der Kippe. Mittlerweile konnten sich die Lizenzinhaber Game Workshop und Amazon aber einigen, sodass sich Cavills Serie zu Warhammer 40K endlich auf dem Weg befindet:

[Mit Warhammer 40K] wird für mich ein Traum wahr. Aber es ist sehr viel schwieriger als die Sachen, die ich zuvor gemacht habe. Denn zuvor habe ich noch nie so direkt hinter dem Steuer gesessen. Es ist wunderbar, das jetzt selbst zu tun! Wir reden hier von einer verzwickten und sehr komplexen Marke und genau das liebe ich daran.

Die Herausforderung [all das] auf Papier zu bringen und gleichzeitig der Komplexität [von Warhammer 40K] gerecht zu werden … all die Nuancen und all die kleinen Details … das ist für mich eine Herausforderung, an der ich richtig viel Spaß habe.