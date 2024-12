Warhammer 40K: Henry Cavills Amazon-Serie ist gerettet und legt jetzt offiziell los

Henry Cavills Warhammer-Traum wird jetzt tatsächlich wahr! Bildquelle: Netflix

Der Imperator beschützt! Amazons TV-Serie zu Warhammer 40K befindet sich jetzt offiziell in Entwicklung. Und dabei handelt es sich natürlich um das persönliche Herzensprojekt von Henry Cavill, der daran nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera mitwerkelt.

Grünes Licht für Warhammer 40K bei Amazon

Einem Bericht von Deadline zufolge hat die Entwicklung des Sci-Fi-Projekts jetzt offiziell begonnen. Die TV-Serie zu Warhammer 40K soll dabei nur den Anfang darstellen, während weitere Verfilmungen folgen könnten. Hierzu gibt es aber noch keine Details.

Ebenfalls bleiben zur 40K-Serie einige wichtige Fragen offen. So zum Beispiel, wer als Showrunner die Zügel in die Hand nimmt, welche Regisseure und Drehbuchautoren mit an Bord sind oder welche Darsteller neben Henry Cavill das Kettensägen-Schwert schwingen.

Ganz knappe Kiste für Cavills Warhammer-Traum

Die Nachricht dürfte Fans aber zweifelsohne erfreuen. Immerhin drohte die Verfilmung von Warhammer 40K kürzlich erst noch zu scheitern. Denn Amazon und die Rechteinhaber Games Workshop mussten sich auf sogenannte kreative Richtlinien einigen, was bis Mitte 2024 nicht passiert ist.

Die Frist dafür endet im Dezember 2024 (also jetzt) und weil vergleichbare Prozesse in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, durfte man um das Projekt guten Gewissens bangen. Offensichtlich haben es Games Workshop und Amazon aber ganz knapp geschafft, noch eine Einigung zu erzielen.

Für Henry Cavill stellt die Verfilmung von Warhammer 40K zweifelsohne ein Herzensprojekt dar. Der ehemalige Witcher- und Superman-Darsteller macht aus seiner Leidenschaft für das Sci-Fi-Universum kein Geheimnis. So verriet er beispielsweise schon, dass dieses Projekt das Highlight seiner Karriere darstellt.

Nach mehreren Kino-Flops (wie zum Beispiel Argylle oder The Ministry of Ungentlemanly Warfare) hat Cavill jetzt ohnehin ein paar spannende Eisen im Feuer. So wird der 41-jährige Schauspieler für den John-Wick-Regisseur Chad Stahelski zum unsterblichen Highlander.

Außerdem hat sich Cavill mit Voltron eine weitere Sci-Fi-Rolle unter dem Dach von Amazon geschnappt. Zu guter Letzt könnte er sogar eine Zukunft in den Marvel- und Star-Wars-Universen haben - mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.