Warhaven: Mittelalter-Battlefield mit Rittern und Magiern nächste Woche gratis auf Steam spielen

1:34 Warhaven: Early-Access und Demo für kommendes Mittelalter-Fantasy-Kampfspiel angekündigt

Erinnert ihr euch noch an Warhaven? Die koreanische Mittelalterkeilerei, in dem sich zwei Teams aus jeweils 16 Rittern, Bogenschützen, Priestern, Magiern und mehr klassischen Fantasy-Archetypen gegenseitig vermöbeln, hat jetzt einen Release Termin.

Im Herbst 2023, rund ein Jahr nach der ersten Steam-Beta, soll Warhaven nun erscheinen. Vorher gibt's aber noch mal die Möglichkeit, das Spiel ausgiebig und komplett kostenlos anzuspielen.

Von 19. bis 26. Juni findet das alljährliche Steam Next Fest statt, bei dem ihr wieder hunderte verschiedene neue Spiele lange vor dem Release testen könnt, darunter diesmal auch Warhaven.

Darum geht's in Warhaven

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Warhaven erinnert ein wenig an Battlefield im Mittelalter, wenn auch ein wenig kleiner – oder an For Honor in größer. Denn hier hauen sich 32 Spieler gleichzeitig in Spielmodi wie Eroberung gegenseitig auf die Mütze.

Dabei stehen insbesondere Nahkämpfe im Fokus, bei denen gutes Timing der Angriffe und Blocks sowie präzises Movement sowie die eigene Positionierung Gold wert sind. Aber es gibt auch diverse Fernkampfklassen wie Bogenschützen und Magier, die mit Fernangriffen und Zaubern auf Distanz unterstützen. Außerdem kommen Kriegsmaschinen wie Ballisten und Kanonen hinzu, die ihr steuern könnt.

Die verschiedenen Klassen besitzen, ähnlich wie in Battlefield 2024 oder Overwatch, diverse Fertigkeiten. Und wenn ihr lang genug kämpft, lädt sich eure Ultimate-Leiste auf und ihr könnt euch in einen besonders mächtigen Krieger verwandeln – auch dieses System kennt man aus dem Star-Wars-Battlefield Battlefront 2.

Im Rahmen der Xbox-, Starfield- und PCGaming-Shows gibt es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 12. Juni eine Übersicht der wichtigsten Ankündigungen und Trailer in einem kompakten Artikel. Welches Spiel hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!