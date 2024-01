Vier Monate nach Launch: Mittelalter-Action mit großen Fantasy-Schlachten steht vor dem Aus

In Warhaven können Spieler zu mächtigen Unsterblichen werden.

In Warhaven stürzt ihr euch in mittelalterliche PvP-Schlachten mit Fantasy-Elementen, allerdings wird das nur noch bis April 2024 möglich sein. Entwickler Nexon wird dann die Server abschalten, das Free2Play-Spiel muss nur vier Monate nach dem Early-Access-Start bereits das Ende vermelden.

Warhaven vor dem Steam-Aus

In einer offiziellen Ankündigung über die Steam-Seite des Spiels verkündeten die Entwickler »das Ende des Live Service für Warhaven«. In der Nachricht an die Community heißt es:

»Wir haben viel Zeit und Mühe investiert, um ein Spiel zu erschaffen, das über einen langen Zeitraum hinweg geschätzt und genossen werden kann. Doch leider müssen wir uns zum 5. April 2024 verabschieden. Wir entschuldigen uns, dass wir euch keine besseren Nachrichten überbringen konnten.«

Wie spielt sich Warhaven? Das Spiel lässt sich als eine weniger komplexe und mit Fantasy-Elementen angereicherte Variante von Mordhau oder Chivalry beschreiben. Warhaven wählte jedoch eine Third-Person-Perspektive.

7:55 Seht hier eine komplette Multiplayer-Schlacht im Fantasy-Hack&Slay Warhaven

Spieler können aus acht Klassen mit unterschiedlicher Bewaffnung und dadurch Spielweise wählen. Neben Schwertern und Äxten kommen auch Pfeil und Bogen und Magie zum Einsatz.

Eine Besonderheit war die Möglichkeit, sich in einen Unsterblichen zu verwandeln, eine Form, die neue und mächtige Fähigkeiten freischaltet.

Woran scheiterte Warhaven?

In der Ankündigung von Nexon sind keine konkreten Gründe zu finden. Ein Blick auf die Spielerzahlen verrät jedoch, dass aktuell kaum jemand Warhaven spielt.

Laut SteamDB startete das Spiel mit gut 10.000 Spielern in den Early Access, verlor jedoch in wenigem Wochen einen Großteil von ihnen. Im Januar 2024 gab es im Schnitt nur 200 bis 300 aktive Nutzer.

Von den etwa 6.900 Rezensionen sind gerade mal 58 Prozent positiv. Kritisiert werden vor allem die anhaltenden Server-Probleme und die fehlende Balance zwischen den Klassen.

Ein großer Kritikpunkt ist die Reduzierung der Teamgrößen von 16 auf zwölf und später sechs Spieler. Warhaven würde damit der selbst gewählten Bezeichnung »PvP-Kriegsspiel mit riesigen Teams« nicht mehr gerecht werden, so die Meinung der Community.

Letztendlich führte aller Wahrscheinlichkeit nach das geringe Interesse zum Ende von Warhaven.