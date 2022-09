Mittelalter-Fantasy, Belagerungen, 100 Spieler: Warlander kommt wie aus dem Nichts in die Beta

Seit gestern gibt es neues Futter für Mittelalter-Fans: Das Online-Actionspiel Warlander startete auf Steam in die Open Beta und will die Spieler mit riesigen Belagerungsschlachten, Rittern und Magiern in seinen Bann ziehen.

Wir sagen euch, was ihr von Warlander erwarten könnt und wie ihr sofort kostenlos mitspielen könnt.

Das erwartet euch in Warlander

Warlander ist ein reines Online-Multiplayer-Spiel, in dessen Partien zwei Teams aus je zwanzig Spielern versuchen, die Burg der anderen Teams einzunehmen - es gibt allerdings auch einen zweiten Modus, in dem ganze fünf Teams sich gegenseitig angreifen.

Euch stehen dabei aktuell drei Klassen zur Verfügung: der Ritter als Nahkampfexperte, die Klerikerin als Heilerin und Unterstützerin sowie ein Magier mit einem mächtigen Arsenal von Zaubern. Ihr müsst euch allerdings nicht auf eine Klasse festlegen, sondern könnt diese nach jedem Tod wechseln. Zwischen den Partien legt ihr euere Ausrüstung fest und wählt passende Fertigkeiten und Waffen.

Auf dem Schlachtfeld wird euer Team in fünf Squads aufgeteilt, die jeweils dedizierte Aufgaben erfüllen müssen. Die Angreifer stürmen die feindliche Festung, die Verteidiger beschützen die eigene und das Spezialkommando erfüllt Nebenquests, wie etwa den Bau von besonderen Belagerungswaffen.

Es gibt sogar einen Kommandanten, ähnlich wie in Battlefield 2, der Befehle erteilen und sein Team mit Unterstützungsfertigkeiten und Buffs stärken kann.

Sollte sich eine Partie in die Länge ziehen und nach 15 Minuten noch kein Sieger feststehen, erscheinen riesige Belagerungs-Mechs, die euer Team mit mehreren Spielern steuern kann. Sobald die feindliche Festung erobert und der Schlosskern zerstört ist, endet die Partie.

Beim Gameplay erwartet euch übrigens ein Third-Person-Actionspiel, das an eine Mischung aus Smite und den Schlachtfeldern in World of Warcraft erinnert - das Verwalten von Abklingzeiten und das Treffen mit euren Skills steht hier also im Vordergrund.

Wie sich das Ganze spielt, seht ihr euch am besten direkt im actionreichen Trailer an:

So könnt ihr an der Beta jetzt teilnehmen

Warlander ist am Abend des 12. September 2022 in die Open Beta auf Steam gestartet - es darf also jeder mitspielen. Dazu müsst ihr wie gehabt die Steam-Shop-Seite von Warlander besuchen und einfach den Zugriff auf den Playtest anfordern.

Die Vollversion von Warlander soll im Dezember 2022 als Free2Play-Titel auf Steam erscheinen und laut den Entwicklern auf jegliches Pay2Win verzichten. Im Ingame-Shop sollen lediglich kosmetische Anpassungen angeboten werden.