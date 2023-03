Warum eine Musik-App mit einem cleveren Feature bald für Begeisterung sorgen könnte

Quelle: Pixabay

Apple bringt eine neue Musik-App raus. Punkt. Erster Gedanke: Wem juckt da noch das Ohrläppchen? Ist nicht mit Spotify, Deezer, Shazam - und wie sich nicht alle heißen - der viel besungene Markt (über)sättigt?

Bevor wir hier vorverurteilen: Ist gibt eine Hörerschaft, die sich über die neue Apple-App namens Apple Music Classical garantiert freut. Der Name sagt’s bereits: Klassik-Freunde frohlocken!

Was kann Apple Music Classic?

Im entsprechenden Reddit-Forum kreischt die Meldung rund um die App sozusagen wie ein Crescendo auf!

Wieso die Begeisterung? Wie den Gesprächen auf Reddit entnehmen wir, es verhält sich in der klassischen Musik ähnlich, wie mit Cover-Versionen in der Populärmusik - nur eine Messerspitze gesalzener.

Ein Vergleich für Klassik-Nulpen: In der Populärmusik ein bestimmter Track im Regelfall an einen bestimmten Künstler, oder eine bestimmte Band geknüpft ist (beispielsweise Sonne von Rammstein ).



Demgegenüber ist es in der Klassik Gang und Gesangsgabel, wenn Musiken mit unterschiedlichen Interpreten verbandelt sind (in unserem Pop-Beispiel: die Sonne -Interpretation von Schlager-Sänger Heino . Ja, gibt es wirklich!).

Das sagt der Klassik-Kenner: Der Reddit-User DrHeywoodRFloyd fasst die Problematik anschaulich zusammen, wenn er schreibt:

Selbst, wenn derselbe Künstler das gleiche Stück interpretiert, kann das sehr unterschiedlich auffallen. Ein Beispiel: die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Es gibt zwei Aufnahmen der Variationen Pianist Glenn Gould; bei der einen Aufnahme ist Gould noch jung und wild, bei der zweiten Aufnahme ist Gould bereits ein älterer Mann. Die beiden Aufnahmen klingen völlig unterschiedlich.

Mehrwert für Klassiker-Fans

Mit welchem Aufwand die Suche nach dem richtigen Stück für Beethoven-Fanboys verbunden sein kann, fasst hingegen der Reddit-User eggnogeggnogeggnog augenzwinkernd zusammen (Hintergrund-Info: Sibelius 2 ist eine Sinfonie des finnischen Komponisten Jean Sibelius ):

Ich besuche einfach Internet-Foren für klassische Musik, suchen dort drei Stunden lang nach der besten Aufnahme von Sibelius 2. Gar kein Aufriss für mich.

Funktionen der App: Die App beherbergt über 5-Millionen klassische Musiken – mitsamt, wie es auf techcrunch.com heißt - einer Hundertschaft an kuratierten Wiedergabelisten, tausenderlei Exklusiv-Alben und biografischen Hintergrund-Infos zu Komponisten und Interpreten.

Eine der womöglich populärsten Musik-Streaming-Apps ist - ironischer Trommelwirbel! - Spotify! Doch auch der grüne Riese, muss sich weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Apple schnappt sich Primephonic: Bevor die neue App jetzt veröffentlicht vorbestellt werden konnte, hat Apple einen Coup gelandet: die Akquisition von Primephonic.

Mit der jetzt anstehenden Veröffentlichung von Apple Music Classic setzt Apple auf dem vorangegangenem Angebot Primephonics auf – und schiebt Verbesserungen hinterher; zu diesen gehören: verbesserte Suchfunktionen oder detaillierte Anzeige von Metadaten zu den Musiken .

Wie sieht die Hörerschaft aus? Primephonic wurde vorrangig von älteren User-Semester frequentiert. Das Gros der Hörerschaft setzt sich der Generation-50-Plus zusammen, hat einen Universitätsabschluss in der Tasche und gehört zu den Besserverdienenden. Wie voraussehbar, oder?

Jedenfalls: Die App kann ab sofort vorbestellt werden.

Seid ihr Fans klassischer Musik – oder endet für euch mit Film-Komponisten von Johnny Williams, Hansi Zimmer und Ennio Morricone die Klassik? Wer hören will, wie geil Klassik ballert, kann sich ja mal “Rhapsody in Blue” von George Gershwin auf die Ohren ziehen. Egal: Definiert euren persönlichen Musikgeschmack in unseren Kommentaren aus!