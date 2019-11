Watchmen von Alan Moore gilt als einer der besten und einflussreichsten Comics unserer Zeit. Nachdem die Graphic Novel bereits von Regisseur Zack Snyder fürs Kino verfilmt wurde, setzt nun eine TV-Serie des US-Senders HBO von Showrunner Damon Lindelof die Geschichte um Dr. Manhattan, Nite Owl II. und Rorschach fort.

In den USA auf HBO bereits seit einigen Wochen verfügbar startet Watchmen nun auch in Deutschland. In der folgenden Übersicht liefern wir euch die wichtigsten Infos zur TV-Serie von Damon Lindelof, der für Projekte wie Lost oder The Leftovers bekannt ist.

Wann startet und endet Staffel 1 von Watchmen?

Außerhalb Deutschlands startete Watchmen bereits am 20. Oktober 2019. Ab dem 04. November 2019 ist die HBO-Serie nun auch hierzulande verfügbar. Staffel 1 von Watchmen verfügt über insgesamt neun Episoden, von denen jeweils eine montags ab 20:15 Uhr im Wochentakt erscheint. Damit sieht der Release-Plan der ersten Season Watchmen in Deutschland wie folgt aus:

04. November: 1.1 It's Summer and We're Running Out of Ice

11. November: 1.2 Martial Feats of Comanche Horsemanship

18. November: 1.3 She Was Killed by Space Junk

25. November: 1.4 If You Don't Like My Story, Write Your Own

02. Dezember: 1.5 Little Fear of Lightning

09. Dezember: 1.6 This Extraordinary Being

16. Dezember: 1.7 An Almost Religious Awe

23. Dezember: 1.8 A God Walks into a Bar

30. Dezember: 1.9 See How They Fly

Wo kann ich Watchmen in Deutschland streamen?

In Deutschland ist Staffel 1 von Watchmen über Sky abrufbar. Um die jeweils neue Folge immer montags um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu empfangen, benötigt ihr das Sky Entertainment Paket.

Alternativ können interessierte Zuschauer aber auch auf Sky Ticket Entertainment zurückgreifen - der mit Netflix oder Amazon Prime Video vergleichbar ist. Das aktuelle Abo von kostet im ersten Monat 4,99 Euro. Ab dem zweiten Monat sind es dann 9,99 Euro. Das Abo ist monatlich kündbar.

Um was geht es in Watchmen?

Showrunner Damon Landelof selbst bezeichnet seine TV-Serie als »Remix« aus der bereits bekannten und seiner neu entworfenen Geschichte. Was genau er damit meint, erklärte er in einem offenen Schreiben an die Fans von Watchmen. Diesen Brief könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Tatsächlich schließt Watchmen mehr oder weniger direkt an die Geschehnisse der Graphic Novel von Autor Alan Moore an.

Die HBO-Serie spielt im Jahr 2019 in einer Welt, in der Adrian Veidt a.k.a. Ozymandias die Welt durch die Ermordung von Milliarden von Menschen miteinander vereinte und der Kalte Krieg im Angesicht einer viel größeren Bedrohung beigelegt wurde. Während Dr. Manhattan noch immer zurückgezogen auf dem Mars lebt, tritt eine neue Generation von Superhelden auf den Plan.

So versuchen die Kriminalbeamtin Angela Abar a.k.a. Sister Night und der Polizeichef Judd Crawford der sogenannten »Siebten Kavallerie« Einhalt zu gebieten. Diese rassistische Terrorgruppe, maskiert wie der Verbrechensbekämpfer Rorschach, verübte drei Jahre zuvor einen koordinierten Anschlag auf Polizisten und deren Familien.

Seitdem tragen Polizisten und Vertreter der Staatsgewalt Masken, um ihre eigene Identität und die ihrer Familien zu beschützen - gleichzeitig wird deren Gebrauch von Waffen strengstens überwacht, sodass diese nur verwendet werden können, sobald sie von einem Bevollmächtigten freigegeben wurden.

Gleichzeitig tritt die FBI-Agentin Laurie Blake (Jean Smart) auf den Plan, die als ehemalige Superheldin Silk Spectre und Mitglied der Watchmen einen grausamen Mord aufzuklären versucht.

Welche Schauspieler treten in Watchmen auf?

Die folgenden Darsteller treten unter anderem in der HBO-Serie Watchmen auf:

Regina King als Angela Abar a.k.a. Sister Night

als Angela Abar a.k.a. Sister Night Yahya Abdul-Mateen II. als Cal Abar

als Cal Abar Tim Blake Nelson als Wade Tillman a.k.a. Looking Glass

als Wade Tillman a.k.a. Looking Glass Don Johnson als Chief Judd Crawford

als Chief Judd Crawford Jean Smart als Laurie Blake

als Laurie Blake Andrew Howard als Red Scare

als Red Scare Adelaide Clemens als Pirate Jenny

als Pirate Jenny Jeremy Irons als Adrian Veidt a.k.a. Ozymandias

Was halten Kritiker & Zuschauer von Watchmen?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wurden bereits drei Episoden von Watchmen veröffentlicht. Die Stimmen der Kritiker und Zuschauer werden sich in Bezug auf die Folgen 1-3 kaum einig.

So kommen die bisher erschienenen Episoden von Watchmen auf Rotten Tomatoes und Metacritic auf Durchschnittswertungen von 85 bis 93 Prozent, während sich die Zuschauer mit 49 bis 61 Prozent eher weniger angetan zeigen.

Wie geht es mit Staffel 2 von Watchmen weiter?

Aktuell ist keine zweite Staffel für Watchmen angekündigt - Showrunner Damon Lindelof zufolge auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Auf der New York Comic Con erklärte Lindelof, dass man bei Staffel 1 von Watchmen eine in sich geschlossene Geschichte im Sinn hatte: Es gibt einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende.

Entsprechend wurde die Story von Watchmen nicht auf eine Laufzeit von mehreren Seasons ausgelegt und Fans sollten damit nicht unbedingt mit einer zweiten Staffel rechnen. Lindelof schloss im selben Atemzug dennoch nicht aus, Watchmen mit weiteren Episoden fortzusetzen: Sollten es sich die Zuschauer wünschen, könnte er in Betracht ziehen, die HBO-Serie fortzuführen.

Sollte Lindelof dennoch nicht daran interessiert sein, Watchmen fortzusetzen, würde das jedoch nicht automatisch bedeuten, dass HBO die Serie einstellt: Der US-Sender könnte sich einen neuen Showrunner suchen, um der TV-Serie weitere Folgen zu spendieren. Ob Watchmen eine zweite Staffel erhält, muss sich noch mit der Zeit zeigen.