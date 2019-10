Die neue TV-Serie Watchmen von Damon Lindelof nach den Graphic Novels von Alan Moore gehört zweifelsfrei zu den vielversprechendsten Serien-Highlights in diesem Herbst. Während in den USA bereits am Sonntag, 20. Oktober die erste Folge auf HBO ausgestrahlt wurde, müssen wir hierzulande auf einen TV-Start am 4. November 2019 auf Sky Atlantic HD warten.

Jetzt sind die ersten Kritiken und Reaktionen zur ersten Folge eingetroffen.

Postive Kritiken vs. negative User-Wertungen

Auf dem Wertungsportal Rotten Tomatoes wird die Science-Fiction-Serie bereits mit hervorragenden 93 Prozent positiver Wertung gelistet, jedoch handelt es sich dabei lediglich um die Meinung der Presse. Denn bei den Zuschauern zeigt sich ein völlig anderes Bild: Hier kommt die erste Folge der Serie auf gerade einmal 49 Prozent, mit einer Durchschnittswertung von nur 2,8 von 5 Punkten.

Auch auf Metacritic scheint die erste Folge den Kritikern mit 85 Prozent zu gefallen. Doch auch hier geht ein Großteil der Zuschauermeinungen in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Die vielen negativen Kritiken im unteren roten Bereich der Skala lassen die Wertung im Durchschnitt nicht über 6.1 von 10 Punkten kommen.

Dabei zeigt sich ein deutliches Bild: Entweder man liebt die neue Serie oder man hasst sie. Es bleibt abzuwarten, ob die nächsten Folgen den Negativ-Trend der Zuschauer noch drehen können.

I know Lindelof said to withhold judgment on #Watchmen until the end of the season, but that first episode was absolutely incredible. — Matt Ghoulberg (@MattGoldberg) October 21, 2019

#Watchmen's Damon Lindelof: "The questions we wanted to explore were, why aren’t there any conversations about race happening in the superhero genre outside of #BlackPanther?" https://t.co/kXsa1NmPre — Variety (@Variety) October 20, 2019

So I just got done watching #WatchmenHBO. I have no idea what the fuck I just watched. What I can tell you is it's not #Watchmen. — Comix Division (@ComixDivision) October 21, 2019

To all the people commenting that #Watchmen is "too political" and too much "SJW agenda" going on, unlike the original comic... pic.twitter.com/aW81zhXyNH — Not Necessary (@KidFate) October 21, 2019

holy fuck...Watchmen — Elijah Wood (@elijahwood) October 21, 2019

#Watchmen: *shows #TulsaMassacre #BlackWallStreet in first 10 minutes of their first episode*



White people in the South: pic.twitter.com/5awtXZZFAR — Resident "It's just a holiday, calm down" Stevil (@Resident_Stevil) October 21, 2019

Nacktszene mit Jeremy Irons sorgt für Irritationen

Für reichlich Diskussionsstoff sorgte auch eine Szene in der ersten Folge von Watchmen: Ein nackter Jeremy Irons. In der besagten Szene zeigt sich der Schauspieler splitterfasernackt auf einem Stuhl sitzend, während er einen Brief schreibt.

Noch ist nicht ersichtlich, ob er tatsächlich die Figur Ozymandias aus der Comic-Vorlage verkörpert, wie zuvor angedeutet. Nichtsdestotrotz zeigen sich die Zuschauer ziemlich irritiert von der recht skurrilen Szene, wie auch die ersten Reaktionen zeigen.

This Jeremy Irons scene is like watching disturbing episode of Downton Abby. — Mark Sexton (@MarkyMarcelus) October 21, 2019

I thought, "I've seen Jeremy Irons like this before"- up 'til that nude bit.#WatchmenHBO — awickedshape (@awickedshape) October 21, 2019

Here comes Ozymandias!! Look at Jeremy Irons on this horse! Is this the anniversary of his fateful plan? Is The Watchmaker's Son about Manhattan's youth? Are these clones, robots, or brainwashed local youth? Was the cake really that bad? I have so many questions. #WatchmenHBO pic.twitter.com/8fzT7Tz1wx — Joelle Monique ?? (@JoelleMonique) October 21, 2019

Watching naked Jeremy Irons use a typewriter is not how I expected to spend my Sunday, yet here we are #WatchmenHBO — Cherchez La Femme (@FrankieVtotheD) October 21, 2019

I love Jeremy Irons, but I never wanted to see him naked in my entire life. Sadly, #WatchmenHBO made that come true. — Marcus' Headless Corpse (@goodwillfiction) October 21, 2019