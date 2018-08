Watchmen - HBO-Serie von Damon Lindelof für 2019 angekündigt

Nun ist es offiziell: Mit den Worten »Nothing ever ends« bestätigt der US-Sender HBO den Start der neuen Serie Watchmen für nächstes Jahr.

Damon Lindelof (Lost) arbeitet bereits seit einiger Zeit an einer Neuverfilmung der gleichnamigen Comics, diesmal als Serie. Inzwischen wurde eine Pilotfolge gedreht, die dem Sender wohl so gut gefallen hat, dass nun die Produktion der ersten vollen Staffel beginnt.

Watchmen-Serie mit Jeremy Irons und Don Johnson

Zur Besetzung gehören Regina King (The Leftovers), Jeremy Irons (Borgias), Don Johnson (Miami Vice), Tim Blake Nelson (Dallas & Robo) und Louis Gossett Jr. (Stargate - Kommando SG-1). Welche Rollen sie im einzelnen darstellen werden, ist noch geheim.

Zuletzt bestätigte Serien-Macher Damon Lindelof, dass seine Serie neue Wege gehen soll und nicht direkt auf den Comics von Alan Moore basieren wird, genauso wenig auf der Kinoverfilmung aus dem Jahr 2009 von Regisseur Zack Snyder.

Watchmen als Comic und Spiel

Die Comicvorlage Watchmen von Alan Moore aus dem Jahr 1985 spielt in einer alternativen Realität und folgt dem ehemaligen Superhelden Rorschach, der den heimtückischen Mord an seinem Kollegen The Comedian aufklärt. Dabei deckt er neben einer Mordserie an weiteren Superhelden eine riesige Verschwörung auf, die die Zukunft maßgeblich verändern könnte.

DC Comics hat inzwischen die Watchmen-Reihe mit der neuen Serie Doomsday Clock (2017) von Geoff Johns fortgesetzt, als Crossover mit den bekannten Figuren aus Watchmen (Rorschach, Dr. Manhattan und Co.) und den Figuren aus dem DC Universum. Zusätzlich gibt es eine Prequel Mini-Serie Before Watchmen aus dem Jahr 2012.

Mit Watchmen: The End is Night ist auch ein Spiel zur Reihe erschienen.