Watchmen - Serie wird nicht den Comic verfilmen, sagt Damon Lindelof

Der US-Sender HBO plant seit einiger Zeit mit einer TV-Serie nach den beliebten DC Comics Watchmen. Verantwortlich für die Comic-Verfilmung zeigt sich Lost-Macher Damon Lindelof als Autor, Showrunner und Produzent der Serie. Inzwischen hat der Sender grünes Licht für eine Pilotfolge erteilt.

Watchmen-Serie soll neue Wege gehen

Nun liefert Damon Lindelof ein kurzes Update zum Stand der Produktion und verrät dabei wichtige Details, die bei den Fans sicherlich auf gemischte Gefühle trifft.

In einem Podcast-Interview mit Stitcher.com berichtet Lindelof, dass er mit der Watchmen-Serie neue Wege gehen möchte. So wird die Serie nicht direkt auf den Comics von Alan Moore basieren, auch nicht auf Zack Snyders Kinoverfilmung aus dem Jahr 2009.

"Das ist der Geist dessen, was [Moore] mit Watchmen an erster Stelle gemacht hat. Es ist ihm nicht zu nehmen. Er hat das geschaffen. Es ist ein Original, aber die Basis für diese Welt sind anderen Charaktere, die DC damals von dieser Comic-Firma Charlton gekauft hatte. Und er hat diese Charaktere zerrissen."

Vielmehr möchte er einen »Remix« schaffen, der die Vorlage mit einer neuen Geschichte verbinden wird. So möchte Lindelof eine Geschichte schaffen, die unberechenbar sein soll, neue Fragen aufwirft und die Welt durch neue Augen sehen lässt. Demnach soll es auch neue Charaktere geben, die im Geist der Vorlage frische Ansätze einbringen.

Da sich Lindelof anscheinend durchaus bewusst ist, dass dem Comic-Autor sowie den Fans die neuen Ansätze der Watchmen-Verfilmung vielleicht nicht gefallen wird, wendet er sich nun mit einem emotionalen und sehr persönlichen fünfseitigen Brief an die Fans (via Instagram) und greift darin die einzelnen Punkte noch einmal auf.

DC Comic Watchmen

Die Comicvorlage Watchmen von Alan Moore aus dem Jahr 1985 spielt in einer alternativen Realität und folgt dem ehemaligen Superhelden Rorschach, der den heimtückischen Mord an seinem Kollegen The Comedian aufklärt. Dabei deckt er neben einer Mordserie an weiteren Superhelden eine riesige Verschwörung auf, die die Zukunft maßgeblich verändern könnte.

DC Comics hat inzwischen die Watchmen-Reihe mit der neuen Serie Doomsday Clock (2017) von Geoff Johns fortgesetzt, als Crossover mit den bekannten Figuren aus Watchmen (Rorschach, Dr. Manhattan und Co.) und den Figuren aus dem DC Universum. Zusätzlich gibt es eine Prequel Mini-Serie Before Watchmen aus dem Jahr 2012.