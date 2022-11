We Are Football: Erster DLC überrascht mit WM 2022 und einem sportlichen Preis

Ziemlich überraschend haben die Entwickler des Fußballmanagers We Are Football rund um Entwicklerlegende Gerald Köhler einen ersten Bezahl-DLC veröffentlicht, nachdem es monatelang nur Funkstille gegeben hatte. Wir sagen euch, was euch im Nationalmannschaften-DLC alles erwartet.

Wie der Name schon verrät, kommen mit dem National-Teams-DLC endlich die lang erwarteten Nationalmannschaften ins Spiel, über 90 spielbare Nationen stehen euch nach dem Kauf zur Verfügung.

Mit den Nationalteams könnt ihr in zwei Wettbewerben antreten - der Weltmeisterschaft und der Europameisterschaft.

0:57 We Are Football: Der National Teams DLC zeigt die WM 2022 im Trailer

Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar die umstrittene WM 2022 in Katar spielen: In diesem Modus wählt ihr eine der teilnehmenden Mannschaften, etwa Deutschland, und könnt dann in den tatsächlichen Gruppen des Wettbewerbs antreten - in diesem Fall also gegen Spanien, Japan und Costa Rica. Echte Spielernamen sind aber nicht vorhanden, statt Leroy Sané stürmt also Lenn Schneider für die DFB-Elf über die Außenbahn. Hier müsst ihr also zunächst auf eine Datenbank der Mod-Community hoffen.

Auf Wunsch könnt ihr aber auch die Gruppen oder sogar die Teilnehmer neu auslosen und so eigene WMs und EMs erstellen. Nach dem Ende des kurzen Wettbewerbs endet das Spiel aber bereits, ein Weiterspielen ist nicht mehr möglich.

Ihr dürft aber auch einen zusätzlichen Job als Nationaltrainer annehmen, wenn ihr eine ganz normale Vereinskarriere startet. Dort könnt ihr dann etwa eure eigenen Talente entwickeln, sie in die entsprechende Nationalmannschaft berufen und hoffentlich viele Titel mit ihnen gewinnen. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem Guide mit Entwicklertipps:

We Are Football: National Teams 7 Entwicklertipps, um Weltmeister zu werden

Auch auf Vereinsebene gibt es einige Veränderungen: Ihr könnt jetzt mit Vereinen eure Managerverträge aushandeln, der Transfermarkt und die Talententwicklung wurden verbessert und es gibt viele neue Statistiken zum Durchstöbern. Die neuen Funktionen bekommt ihr aber nur, wenn ihr den DLC kauft - Spieler der Basis-Version erhalten lediglich einige Bugfixes.

Der Preis für den DLC beträgt 10 Euro und ihr könnt ihn über Steam, Epic und GOG ab dem 14. November 2022 um 15 Uhr kaufen. Ein durchaus sportlicher Preis für eine Funktion, die viele Fans bereits als Teil des Grundspiels oder als kostenloses Update erwartet hätten.

We Are Football: National Teams - Screenshots aus dem Weltmeisterschafts-DLC ansehen

Fun Fact: In unserem WM-Durchlauf in We Are Football ist übrigens Uruguay nach einem Finale gegen Serbien Weltmeister geworden. Wer laut einer KI Weltmeister 2022 wird, erfahrt ihr hier:

Wie Gameswirtschaft Ende Oktober berichtet hatte, befindet sich der Nachfolger We Are Football 2 bereits bei Winning Streak Games in Entwicklung. Offizielle Infos oder eine Ankündigung zum Spiel gibt es bislang aber noch nicht.