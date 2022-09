Was die Midweek Madness für den Mittwoch ist, ist der Weekend Sale fürs Wochenende: Bei Steam und auch bei GOG locken in diesen Tagen wieder zahlreiche Angebote. Wir haben für euch insgesamt 16 Spiele herausgesucht, die erwähnenswert sind.

Und falls ihr lieber Ausschau nach kostenlosen Spielen haltet, dann greifen wir euch in diesem Artikel unter die Arme:

Highlight zum Wochenende: Deep Rock Galactic

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ghost Ship Games | Release: 13.05.2020 | Preis: 15 Euro (Steam, reduziert um 50 Prozent) | Angebot gilt bis: 29. September

Natürlich, ihr habt Recht: Wir haben bereits ziemlich oft Deep Rock Galactic empfohlen. Der Koop-Shooter von Ghost Ship Games rund um Weltraum-Zwerge, die in verschachtelten Höhlensystemen nach seltenen Rohstoffen suchen, ist aber auch schlichtweg ein gutes Spiel. Warum genau, das hat Phil nicht nur bereits in seiner Kolumne ausführlich beantwortet, sondern auch im Podcast Was spielst du so?

Aktuell gibt es zudem einen ziemlich guten Grund, jetzt bei Deep Rock Galactic einzusteigen - und der liegt in München. Dort beginnt nämlich heute das Oktoberfest und das lassen sich Zwerge auch im Weltraum nicht zweimal sagen. Aus diesem Grund findet das Volksfest auch im Koop-Shooter statt, lässt euch passende kosmetische Gegenstände freischalten und obendrauf gibt es derzeit doppelte Erfahrungspunkte. Einen besseren Zeitpunkt gibt es also wirklich nicht, um endlich mit den sympathischen Zwergen-Charakteren loszuziehen.

Was bleibt uns da noch zu sagen, außer: Rock and Stone! Achja, es gilt natürlich zu erwähnen, dass es Deep Rock Galactic auch im PC Game Pass gibt, falls ihr dort bereits Abonnenten seid.

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Abseits von unserem zwergischen Highlight gibt es sowohl bei Steam als auch bei GOG noch ein paar empfehlenswerte Spiele, die aktuell im Preis reduziert sind:

Timberborn: Ihr seid auf der Suche nach einem Aufbaustrategiespiel mit einem ungewöhnlichen Szenario? Dann könnte Timberborn nach eurem Geschmack sein, denn ausnahmsweise übernehmt ihr hier die Herrschaft über verschiedene Biber-Stämme und müsst für deren Überleben sorgen. (17 Euro, um 20 Prozent reduziert)

Project Warlock: Ein Shooter, der vor allem einer älteren Generation zusagt. Wer bei Spielen wie Hexen oder den frühen Doom-Spielen feuchte Augen bekommt, der dürfte sich in diesem Mix aus Fantasy und Sci-Fi schnell zurechtfinden. (3 Euro, um 77 Prozent reduziert)

AI - The Somnium Files: Wenn ihr bei dem sehr animelastigen Stil ein Auge zudrücken könnt, dann erwartet euch in AI ein wirklich spannendes und erzählerisch dichtes Krimi-Adventure, bei dem ihr nicht nur Tatorte untersuchen müsst. (8 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Control - Ultimate Edition: Die Macher von Max Payne und Alan Wake inszenieren einen atmosphärisch dichten und spielerisch starken Third-Person-Shooter. Als Jesse Faden sucht ihr im mysteriösen Federal Bureau of Control nach verschiedenen Antworten. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Death Stranding - Director’s Cut: Die erweiterte Version von Hideo Kojimas Open-World-Adventure, bei dem ihr als Endzeit-Paketbote Sam Porter Bridges eine nicht ganz ungefährliche Welt durchstreift. (24 Euro, um 40 Prozent reduziert)

Subnautica - Below Zero: Der zweite Teil der Singleplayer-Survival-Reihe, bei der ihr ein weiteres Mal vor allem viel unter Wasser am Erkunden, Aufbauen und Herstellen seid. (15 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Battlefield 2042: Anlässlich der vor kurzem gestarteten zweiten Saison gibt es den aktuellen Serienteil derzeit günstiger und immerhin hat sich seit Release durchaus einiges am technischen und spielerischen Zustand getan. (27 Euro, um 55 Prozent reduziert)

Horizon Zero Dawn: In der postapokalyptischen Welt des ehemaligen PlayStation-Exklusivspiels müsst ihr vor allem gegen Roboterdinos mit Pfeil und Bogen kämpfen. Erlebt aber auch eine Geschichte, die nach und nach immer spannender wird. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert)

God of War: Der spielerische, aber nicht unbedingt erzählerische Reboot des Action-Adventure führt Kratos in den hohen Norden. Dort hat er längst eine Familie gegründet und muss dennoch wieder in den Kampf ziehen. (40 Euro,um 20 Prozent reduziert)

Days Gone: Ein weiteres ehemaliges PlayStation-Exklusivspiel, bei dem ihr mit dem Biker Deacon St. John gegen riesige Zombiemassen um das Überleben kämpft. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Cyberpunk 2077: Das Rollenspiel von CD Projekt Red erlebt derzeit einen zweiten Frühling und ist passenderweise auch direkt im Angebot. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

The Witcher 3 - Game of the Year: Eines der besten Rollenspiel aller Zeiten, zu dem eigentlich schon längst alles erzählt wurde. Wer dennoch noch nicht mit Geralt losgezogen ist, darf jetzt erneut darüber nachdenken. (10 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Desperados 3: Entwickler Mimimi beweist nach Shadow Tactics, dass es definitiv das Genre der Echtzeit-Taktik beherrscht und zugleich wirklich spannende Missionen inszenieren kann. (15 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Biomutant: In dem Action-Rollenspiel erstellt ihr euer eigenes mutiertes Fabelwesen und schlagt euch durch eine Welt, deren Untergang kurz bevorsteht, wenn ihr das nicht verhindert. (20 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Destroy All Humans!: Neuauflage des Action-Spiels von 2005, bei dem ihr als Außerirdischer Crypto in den 50-er Jahren für Chaos und Zerstörung sorgt. (7,49 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Angebote im Preisvergleich

Nun seid ihr gefragt: Ist bei den Angeboten an diesem Wochenende etwas dabei für euch oder bleibt euer Konto von neuen Ausgaben verschont? Haben wir vielleicht ein ganz besonderes Angebot verpasst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!