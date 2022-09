Kostenlos bei Steam & Epic: Am Wochenende gibt's ganze 6 Spiele gratis

Endlich ist das Wochenende da und ihr wisst, was das bedeutet: Nein, wir meinen nicht Saufen - es gibt wieder kostenlose Spiele bei Steam und Epic! Und diesmal sind gleich sechs Spiele kostenlos zu haben.

Wie immer gilt: Einige dürft ihr für immer behalten, andere nur zeitlich begrenzt ausprobieren. Also lasst uns keine Zeit verschwenden und gemeinsam schauen, was euch am Wochenende erwartet.

Highlight der Woche: Civilization 6

Genre: 4X-Rundenstrategie | Entwickler: Firaxis | Release: 21. Oktober 2016 | Kostenlos spielbar bis: 19. September um 19 Uhr

Natürlich ist Civilization 6 schon seit ein paar Jahre alt. Aber es ist immer noch ein hervorragendes Rundenstrategiespiel, weshalb es sich den Titel Highlight der Woche definitiv verdient hat.

Doch worum geht's überhaupt in Civilization 6? Civ bietet klassische 4X-Rundenstrategie. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine aufstrebende Nation und führt diese aus der Steinzeit bis in die Gegenwart und sogar darüber hinaus. Zum Tagesgeschäft gehören Aufgaben wie Diplomatie und Forschung betreiben, ständiges Expandieren sowie das Bekämpfen eurer Nachbarn. Das ist natürlich kein Muss, denn es gibt auch friedliche Siegkonditionen, etwa durch Wissenschaft, Religion oder Kultur.

Falls ihr es tatsächlich geschafft habt, bislang einen Bogen um die beliebte Civ-Serie zu machen, solltet ihr unbedingt einen Blick hineinwerfen, wenn ihr Rundenstrategie mögt. Civilization 6 ist zwar für viele Fans nicht der beste Serienteil, aber definitiv der einsteigerfreundlichste.

Hier geht's zum Download auf Steam

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Europa Universalis IV

Europa Universalis 4 ist tatsächlich noch älter als Civ 6, aber ein ebenso großartiges Globalstrategiespiel. Der größte Kritikpunkt ist aber der Preis, fast 400 Euro muss man für das Grundspiel inklusive aller DLCs hinblättern.

Kostenlos spielbar bis: 16. September um 19 Uhr (Hier geht's zum Download)

Black Desert

Das koreanische Open-World-MMORPG mit der hübschen Grafik startet kurz nach dem koreanischen Erntedankfest 추석 (Chuseok) in eine neue Season, deshalb ist der Titel aktuell mal wieder gratis spielbar.

Kostenlos spielbar bis: 19. September um 19 Uhr (Hier geht's zum Download)

Spirit of the North

Bei Epic Games bekommt ihr dieses äußerst atmosphärische Fuchsabenteuer geschenkt, in dem ihr das malerische Island erkundet und Geheimnisse der nordischen Mythologie löst.

Kostenlos abzuholen bis: 22. September um 17 Uhr (Hier geht's zum Download)

The Captain

Auch The Captain gibt's dauerhaft im Epic Store geschenkt. In dieser Mischung aus Point&Click-Adventure, Rollenspiel und Raumschiff-Management müsst ihr als Wissenschaftler und Raumkapitän die Erde vor einer drohenden Alien-Invasion retten.

Kostenlos abzuholen bis: 22. September um 17 Uhr (Hier geht's zum Download)

Golf with Friends

Eine witzige Mischung aus Rennspiel und Golf, bei dem ihr in rasanten Multiplayer-Partien als Erstes einlochen müsst. Es lässt sich auch alleine spielen, ist dann aber nicht mehr ganz so witzig.

Kostenlos spielbar bis: 19. September um 19 Uhr (Hier geht's zum Download)

Noch mehr kostenlose Spiele

Da kostenlose Spiele fast immer eine gute Idee sind, gibt's zum Abschluss noch den Hinweis auf die aktuellen Gratis-Games bei Amazons Prime Gaming. Wer ein Prime-Abo besitzt, kann sich aktuell mit Assassin's Creed: Origins und Mittelerde: Mordors Schatten zwei wirklich hervorragende Open-World-Rollenspiele sichern.