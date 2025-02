Call of Duty räumt Nutzung von KI ein, Spieler fordern jetzt Konsequenzen auf Steam

Dieser nette Herr hier hat einen Finger zu viel. Offensichtlich hat Activision bei der Erstellung dieses Werbebildes KI benutzt.

Ob ChatGPT, Bildbearbeitung, Sprachassistenten oder KI-basierte Übersetzungstools - künstliche Intelligenz mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Alltagslebens geworden. Selbst Spielentwickler setzen bei der Erstellung von Assets, Artworks und Spielinhalten mittlerweile auf das technische Hilfsmittel.

So offenbar auch Activision. Denn seit Januar steht auf der Shopseite zum neuesten Call-of-Duty-Teil Black Ops 6 der Hinweis: Unser Team setzt generative KI-Tools ein, um ausgewählte Spielelemente zu entwickeln .

Um welche Elemente es genau geht, ist dem Satz nicht zu entnehmen, allerdings kommt Activision damit einer Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte auf Steam nach, die Valve Anfang 2024 erlassen hat.

Ein Beispiel für KI-Inhalte in CoD ist der offensichtlich KI-generierte Zombie-Weihnachtsmann auf dem Teaserbild, der während eines Ingame-Events im Dezember in Black Ops 6 Season 1 zum Einsatz kam.

30:40 DevPlay: Wie sich künstliche Intelligenz auf die Entwicklung von Spielen auswirkt

Ein Filter für Steam

Auf den KI-Hinweis bei CoD aufmerksam wurden Nutzer, als das Spiel kürzlich ganz oben in der KI-Liste der Info-Seite SteamDB auftauchte. Seit einigen Tagen lässt euch das Tool nämlich mit einem eigenen Filter Spiele aus- oder abwählen, während derer Entwicklung künstliche Intelligenz zum Einsatz kam.

Mit dem Filter hatte SteamDB auf vielfache Wünsche der Community reagiert, denn nicht jeder Spieler steht dem Einsatz von KI aufgeschlossen gegenüber.

Kaum verwunderlich, dass sich Spieler nicht nur bei SteamDB solch einen Filter wünschen, sondern auch im Shop von Steam selbst. In einem Forenthread von Anfang Februar, der mittlerweile über 670 Kommentare fasst, regt Steam-Nutzer AyeforScotland an:

Das Next Fest steht vor der Tür und ich habe kein Interesse daran, Demos von Spielen zu spielen, die generative KI in ihrer Entwicklung verwenden. Es wäre wünschenswert, wenn es eine Option gäbe, mit der diese Spiele ausgefiltert werden könnten, so wie SpielerInnen bereits Adult/NSFW-Inhalte filtern können.

Die Kommentare unter dem Beitrag machen deutlich, dass offenbar auch viele andere Spieler sich einen entsprechenden Filter wünschen. Dabei geht es ihnen gar nicht unbedingt darum, KI pauschal als böse zu verurteilen; für viele Spieler hat der Einsatz von KI auch moralische und rechtliche Implikationen.

So schreibt Nutzer sp191sterling etwa: Bitte macht das. Ich möchte tatsächlich hart arbeitende Entwickler unterstützen und nicht seelenlose Inhalte, die von einer Maschine produziert werden. Und User Cannibalitchi findet, KI-Nutzung müsse filterbar sein, damit Kunden in der Lage seien, in voller Kenntnis der Sachlage eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen.

In einer kürzlichen Umfrage der Game Developers Conference (GDC, via Video Games Chronicle) gaben fast 50 Prozent der befragten Entwickler an, KI in irgendeiner Weise während ihres Arbeitsprozesses zu nutzen. Gleichzeitig sehen jedoch 84 Prozent der Befragten die Nutzung von KI als besorgniserregend an.

Wie seht ihr zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung? Findet ihr, das ist ein nützliches Tool oder könnt ihr den Ersteller der Petition verstehen, der eine KI-generierten Spiele spielen möchte? Schreibt es uns in die Kommentare!