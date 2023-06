Welche Klasse fehlt Diablo 4 und sollte dringend als Nächstes kommen?

Seit dem 6. Juni ist das lange Warten vorbei: Diablo 4 ist offiziell erschienen und die Fans hinterlassen auf ihrer Reise durch Sanktuario eine Spur von Verwüstung, Blut und Loot.

Als Werkzeuge dafür stehen euch die 5 Klassen des Action-RPGs zur Verfügung. Nachdem die Starterklassen alle bekannt gegeben wurden, kamen aber direkt die ersten Stimmen auf, die über das Fehlen ihrer Favoriten lamentieren. Wir fragen euch also: Welche Klasse sollte das Action-RPG dringend nachreichen? Was fehlt euch?

Neue Klassen erst in der ersten Erweiterung?

Die Klassen sind die Niere von Diablo 4. Selbst die beste Loot-Spirale der Welt würde an ihre Grenzen stoßen, wenn sich das Gameplay der Klassen keinen Spaß macht. Die Skills müssen reinhauen und die Builds stimmen, damit sich das Schnetzeln gut anfühlt.

Zum Release gibt es in dem Action-RPG 5 verschiedene Klassen, die unterschiedliche Gameplay-Stile abdecken. So könnt ihr etwa mit der Magierin aus Entfernung Tod und Verderben auf eure Gegner regnen lassen, als Totenbeschwörer eine Armee aus Skeletten auf sie hetzen oder sie als Druide in seiner Bärenform in Stücke reißen.

Traditionellerweise wurden bei den früheren Teilen neue Klassen längere Zeit nach dem Release hinzugefügt. Das passierte oft beim Release von Erweiterungen: Diablo 2 erhielt mit Lord of Destruction die Klassen Assassine und Druide, bei Diablo 3 war es der Totenbeschwörer, der mit Reaper of Souls dazukam.

Auch bei Diablo 4 haben die Entwickler schon Aussagen über Erweiterungen gemacht. Über neue Klassen und wann sie kommen könnten, wurde aber noch kein Wort verloren. Fans rätseln daher, ob sie erst bis zum Addon warten müssen oder ob eine Klasse schon während einer der Seasons erscheinen könnte, wie das zum Beispiel beim Kreuzritter der Fall war.

In jedem Fall wird es noch ein gutes Stück dauern, bis wir mehr darüber wissen, geschweige denn die neue Klasse spielen können. Bis dahin können wir aber etwas träumen und zusammen überlegen, welche Klasse in Diablo 4 noch dringend fehlt. Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch!