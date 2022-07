Weltexklusiv: Serum ist ein Survivalspiel, das mehr als nur Basenbau und Crafting bietet

Der Publisher Toplitz Productions, den ihr durch Spiele wie Medieval Dynasty sicherlich kennt, stellt sein neuestes Spiel vor: Mit Serum erwartet euch ein schauriges Survival-Spiel, das mehr als nur die übliche Mischung aus Ressourcen ernten, Basenbau und Crafting bieten will.

Wir haben als Erste mit dem polnischen Entwicklerstudio Game Island gesprochen und verraten euch exklusiv auf GameStar.de, worauf ihr euch zum Release von Serum im Jahr 2023 freuen könnt.

Das wird euch in Serum erwarten

Zu Spielbeginn wacht ihr in einem unheimlichen Wald auf, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Überall wimmelt es vor mutierten Tieren und an den Bäumen klebt eine neongrüne Flüssigkeit – das namensgebende Serum. Für die Entwickler ist die Spielwelt das Erste, was unser Spiel von anderen Spielen unterscheidet .

Was dieses Serum genau ist, wisst ihr am Anfang noch nicht: Ihr wisst nur, dass es euch mächtiger macht und euer Leben davon abhängt. Wenn ihr euch die Flüssigkeit nicht regelmäßig injiziert, werdet ihr sterben, wie uns die Entwickler verraten haben:

[…] Und dann ist da noch das Serum selbst - die geheimnisvolle, süchtig machende Substanz, die das Tempo der Spielhandlung bestimmt und einige beeindruckende Fähigkeiten hat. Du brauchst es zum Überleben, aber es kann dich töten, wenn du nicht vorsichtig damit umgehst.

Erst im Verlauf des Spiels werdet ihr mehr über die Hintergründe bei euren Erkundungen durch die mysteriöse Spielwelt erfahren – doch bis dahin ist es ein langer Weg. Je weiter ihr euch in den Wald hinaus traut, desto mächtigere Bestien werden euch begegnen. Die nötige Ausrüstung, um es mit diesen aufzunehmen, sowie das überlebenswichtige Serum, erforscht und craftet ihr in euer selbst aufgebauten Basis:

Jede Basis verfügt über defensive und offensive Upgrades, mit denen neue Werkzeuge und Waffen hergestellt werden können und die Überlebenschancen drastisch erhöht werden. Neben der verbesserten Handwerkskunst können die Spieler auch Gewächshäuser nutzen, um neue, für das jeweilige Biom spezifische Pflanzen anzubauen. Durch die Verbesserung der Basis erhältst du außerdem Zugang zu neuen Serumrezepten, die die Fähigkeiten deines Helden beeinflussen.

Auch wenn die Entwickler betonen, dass die Story eine deutlich größere Rolle als in anderen Survival-Spielen einnehmen soll, müsst ihr euch auf eine schwierige Herausforderung einstellen. Unfair soll es aber dennoch nicht werden:

Das Spiel wird die Spielerinnen und Spieler auf vielfältige Weise herausfordern, und der Tod kann in vielen Formen und Größen auftreten, aber die größte Belohnung ist, ihn zu überwinden. Den Spielern stehen viele Werkzeuge zur Verfügung und mit jedem kleinen Fortschritt erhalten sie Zugang zu fortschrittlicheren Technologien und Handwerksoptionen. Mit der Möglichkeit, verschiedene Arten von Serum zu mischen, die verbesserte Fähigkeiten verleihen, können sie verschiedene Strategien für jede Art von Herausforderung ausprobieren. Die richtige Strategie zu finden, wird die Spieler/innen bei der Stange halten, und die Belohnungen für die Bewältigung des jeweiligen Problems werden sie immer wieder zurückkommen lassen.

Falls euch der erste Trailer am Anfang des Artikels etwas zu kurz war: Im Entwicklervideo bekommt ihr deutlich mehr Gameplay zu sehen als im eigentlich Trailer:

Auch wenn Serum sicherlich ziemlich spannend klingt und dank der Unreal Engine 5 herausragend aussieht: Auf den Release müssen wir alle noch bis mindestens Ende 2023 warten. Bis dahin wollen Toplitz und Game Island aber noch viel mehr über die geheimnisvolle Welt verraten.