Der 14. November, Release-Tag von Fallout 76, wird in West Virginia offiziell als »Reclamation Day« anerkannt. Da Bethesda den Bundesstaat als Setting nutzt, arbeitete man zuvor bereits mit einem Tourismus-Büro zusammen, um gezielt Fallout-76-Spieler anzusprechen.

Passend zur Veröffentlichung teilte Bethesda ein Bild der öffentlichen Bekanntmachung, unterschrieben von Gouverneur Jim Justice und Staatssekretär Mac Warren, auf Twitter. In dem offiziellen Dokument steht geschrieben, dass Fallout 76 den Bergstaat einem einzigartigen Publikum vorstellt, Bethesda eine Partnerschaft eingegangen ist, um das Spiel zu promoten und auch, welche berühmten Gebäude und mythologische Kreaturen aus dem US-Bundesstaat es nutzt.

Thank you West Virginia! Your beautiful state has been an incredible canvas for #Fallout76, and the support from your community has been truly wonderful.



We’re proud and humbled by your Reclamation Day Proclamation. ? #AlmostHeaven pic.twitter.com/VNaCLcEMSU