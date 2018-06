Westworld - Mobile-Spiel zur Serie erscheint diese Woche

Der Freizeitpark in der HBO-Serie Westworld erinnert von seiner Funktionslogik her an Mechanismen von Videospielen. Bald wird man auf Mobile-Geräten erfahren, ob das Prinzip tatsächlich auch als interaktive Erfahrung taugt. Am 21. Juni erscheint Westworld Mobile für iOS- und Android-Geräte.

Als neuer Delos-Mitarbeiter bekommt man die Zügel der Westworld in die Hand gedrückt und spielt ein wenig Gott. Aus der Serie bekannte Ortschaften wie Sweetwater oder Las Mudas müssen gebaut, optimiert und freigeschaltet werden. Neben den bereits existierenden KI-Robotern, die als sogenannte »Hosts« die Western-Welt beleben, darf der Spieler auch eigene Androiden erschaffen und defekte wieder reparieren.

Anschließend kann man etwas Westworld-Tinder spielen: Die menschlichen Gäste brauchen nämlich ein perfektes »Match für einen glücklichen Park-Ausflug. Dazu muss man den passenden Gast mit dem richtigen Androiden paaren.

Wer sich auf der offiziellen Webseite registriert, bekommt noch einige Goodies und Ingame-Inhalte geschenkt.

