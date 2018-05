Westworld - Serienhit wird frühzeitig um eine 3. Staffel verlängert

Der US-Sender HBO schickte vor einige Tagen die neue 2. Staffel seines Serienhits Westworld an den Start. Der Erfolg spricht für sich: Gleich nach der Ausstrahlung der zweiten Folge kündigt der US-Sender (via Twitter) eine Verlängerung der Science-Fiction-Serie mit einer 3. Staffel an.

Welche Parks spielen in Zukunft eine Rolle?

Wann die dritte Staffel genau an den Start geht, wird leider noch nicht verraten. Auch sonst gibt es noch keine konkreten Details dazu, weder zur Besetzung noch zur Handlung.

Schon jetzt steht so gut wie fest, dass wir darin einen neuen Themenpark zu Gesicht bekommen. Denn während wir jetzt schon neben der Western-Welt in den neuen Folgen die Shogun World kennenlernen durfte, planen die Serien-Macher mit insgesamt sechs Themenparks im futuristischen Freizeitpark - frei nach der Buchvorlage und dem Originalfilm von Michael Crichton.

Westworld - Staffel 2 jetzt auf Sky sehen

Die zweite Staffel von Westworld ist seit dem 23. April auf dem deutschen Pay-TV-Sender Sky Atlanta HD zu sehen, nur wenige Stunden nach der US-Premiere. Die neuen Folgen sind auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket abrufbar. In den Hauptrollen spielen erneut Dolores (Evan Rachel Wood), Teddy (James Marsden) und der Man in Black (Ed Harris) neben vielen weiteren Charaktere mit.

