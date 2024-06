House of the Dragon: Wie gut ist Staffel 2? Die ersten Presse-Reviews haben eine klare Meinung

Wie finden die Kritiker wohl die zweite Staffel von House of the Dragon. Darauf ist auch Rhaenyra Targaryen gespannt.

Am 17. Juni erscheint die zweite Staffel von House of the Dragon. Schon die erste Season des Spin-offs zu Game of Thrones versammelte fesselte mehrere Millionen alte wie neue Westeros-Fans an die heimischen Bildschirme. Und so fragen sich natürlich zahlreiche Zuschauer vor dem Start von Staffel 2, ob sich das Warten gelohnt hat.

Allmählich trudeln die ersten Presse-Rezensionen von verschiedenen Medienhäusern weltweit ein und zeichnen ein erstes Bild von dem, was euch in der zweiten Runde des Targaryen-Epos erwartet. Und dieses Bild fällt ziemlich gut aus.

Solltet ihr vorab noch eine kleine Erinnerungshilfe zu den Ereignissen von Staffel 1 brauchen, dann hilft euch diese Zusammenfassung:

House of the Dragon: Der offizielle Story-Recap bringt euch vor Staffel 2 auf den aktuellen Stand

Unser Pressespiegel

Die Kritiken zur zweiten Staffel von House of the Dragon fallen bisher ausgesprochen gut aus. Auf dem Sammelportal Rotten Tomatoes konnte die Serie (Stand 7. Juni) einen Score von 91% positiven Bewertungen verzeichnen und ist damit zertifiziert frisch .

Entspricht dieses Urteil auch nur annährend der Wahrheit, steht den Fans hier erneut ein nervenaufreibendes Epos von der Klasse eines Game of Thrones bevor. Allerdings gehen Kritikermeinungen und die Einschätzung des Publikums gelegentlich weit auseinander.

Bei all dem Lob gibt es zudem durchaus auch kritische Stimmen. Einige Pressevertreter bemängeln beispielsweise die chaotische Handlung und belanglose Plot-Entwicklungen.

Damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt, haben wir euch nachfolgend einige der aussagekräftigsten, bisher eingegangenen Kritiken zusammengestellt:

Das sagen die internationalen Kritiken Empire Magazine (4/5) Eine selbstbewusste und geschmackvolle Verbesserung gegenüber der ersten Staffel, die sich an ihre Darsteller, ihre Figuren und ihre Epoche gewöhnt hat. - Dan Jolin Zur vollständigen Kritik Collider (8/10) Mit so viel Komplexität und visueller Wirkung ist House of the Dragon vielleicht die beste Fantasy-Fernsehserie des Jahrzehnts und wird dem Erbe von Game of Thrones mehr als gerecht. - Therese Lacson Zur vollständigen Kritik Daily Telegraph (4/5) Der Sommer naht, und für alle, die sich nach einer Alternative zu Sonnenbrand, Fußball und Warteschlangen am Flughafen sehnen, bietet das House of the Dragon alles, was man braucht, um sich zu amüsieren. - Ed Power Zur vollständigen Kritik IGN Movies (7/10) House of the Dragon ist auch in den ersten beiden langen Episoden von Staffel 2 wunderschön gemacht und gespielt, aber diese chaotische Familiendynamik kann eher frustrierend als faszinierend sein, wenn so viel auf dem Spiel steht und so wenig getan wird. - Helen O'Hara Zur vollständigen Kritk Screen Rant (4/5) House of the Dragon Staffel 2 ist der Auftakt zum Tanz der Drachen, und es ist eine überwiegend starke Rückkehr des Game of Thrones-Prequels. - James Hunt Zur vollständigen Kritik RollingStone Auch in der zweiten Staffel bleibt HotD eine Serie, die Verwirrung mit Komplexität verwechselt, die den Zuschauer mit dünn definierten, oft austauschbaren Charakteren überhäuft und hofft, dass es niemanden stört, denn es gibt ja schließlich Drachen zu sehen. - Alan Sepinwall Zur vollständigen Kritik IndieWire (Schulnote C+, bzw. 2,7) Die Handlung schreitet zügig voran. Die Figuren konzentrieren sich auf das, was wir bereits gesehen haben. Neue Entwicklungen an beiden Fronten wecken kaum unsere Neugierde. - Ben Travers Zur vollständigen Kritik SlashFilm (8,5/10) Die neuen Episoden von House of the Dragon sind großartig, die perfekte Mischung aus langsam aufflammenden Intrigen, massiver Action und schrägem Verhalten, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Seifenoper und Historienepos befindet. - Jacob Hall Zur vollständigen Kritik

Um herauszufinden, ob die bisherigen Rezensionen zutreffend waren oder nur Vorschusslorbeeren, werden wir bei GameStar natürlich auch in die zweite Staffel reinschauen. Unsere Eindrücke lest ihr kurz vor dem Serienstart auf unserer Webseite.

Alle weiteren wichtigen Infos zu Staffel 2 findet ihr in unserem stetig aktualisierten Hub, den wir euch in der Infobox verlinkt haben.

Wenn ihr euch lieber selbst ein Bild von der Serie machen wollt, dann müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. House of the Dragon startet am 17. Juni 2024 auf dem Streamingdienst HBO.

Und spätestens ab dem Releasetag solltet ihr euch vielleicht vom Internet fernhalten, denn ihr wisst ja: Die Nacht ist dunkel und voller Spoiler.

