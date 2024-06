4,8 Millionen Aufrufe an einem Tag: The Acolyte legt bei Disney Plus einen Spitzen-Start hin

Bisher kommt The Acolyte bei Disney auf keine schlechte Bilanz. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Über The Acolyte wird viel diskutiert, aber das Interesse an der neuen Star-Wars-Serie scheint definitiv vorhanden zu sein: Die ersten beiden Folgen wurden auf Disney Plus zum Release am 5. Juni 2023 weltweit über 4,8 Millionen Mal abgerufen - wie Variety berichtet.

Damit ist The Acolyte der größte Launch einer hauseigenen Disney-Produktion, die dieses Jahr bei dem Streamingdienst aufgeschlagen ist. Zuvor erschienen beispielsweise noch die Marvel-Serie Echo oder die abenteuerliche Historienserie Renegade Nell.

Eine neue Star-Wars-Hoffnung?

Beachtet dabei: Disney lässt sich nicht immer in die Karten schauen, was die Abrufzahlen neuer Filme und Serien angeht. Bei Star Wars können wir aber zumindest einen Vergleich mit Ahsoka ziehen, wo das Serien-Debüt auf stolze 14 Millionen Abrufe zum Launch kam.

Das sind natürlich ganz andere Zahlen als bei The Acolyte. Doch dass Disney die Abrufe überhaupt preisgibt, spricht dafür, dass man mit der aktuellen Performance durchaus zufrieden ist. Ein bisschen Kontext gefällig?

The Acolyte spielt in einer relativ jungen Star-Wars-Ära, die bisher keine Realverfilmung thematisiert hat. Darüber hinaus dreht sich die Geschichte um (bis auf eine Ausnahme) völlig unbekannte Charaktere. The Acolyte stellt also bei Disneys Strategie, in der regelmäßig auf bekannte Gesichter gesetzt wird, durchaus ein kleines Risiko dar.

1:50 The Acolyte: Der offizielle Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Eine große Kluft bei den Wertungen

Aktuell trifft The Acolyte bei Kritikern definitiv einen Nerv: Bei Rotten Tomatoes kommt die Durchschnittswertung auf stolze 92 Prozent, nachdem Vertreter der Presse bereits vier der insgesamt acht Folgen sehen durften. In unserer Review zeigen wir uns von The Acolyte zwar angetan, aber nicht ganz so euphorisch.

Der Audience Score sieht bei The Acolyte mit mauen 27 Prozent wieder ganz anders aus. Die fundierte und gerechtfertigte Kritik vieler Fans zu den zwei bisher erschienenen Episoden wird dabei allerdings auch von zahlreichen Trollen und Review-Bombing überschattet.

Mit den restlichen Folgen von The Acolyte geht es derweil im Wochentakt weiter: Jeden Mittwoch erscheint eine neue Episode, während die Showrunnerin Leslye Headland bereits konkrete Pläne für eine Staffel 2 hat - die ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt.

Übrigens: The Acolyte ist nicht die einzige neue Star-Wars-Serie, die 2024 an den Start geht. Dieses Weihnachten soll Skeleton Crew folgen, die sich wiederum in die Lücke zwischen Episode 6 und 7 einordnet. Mehr dazu - und was sonst gerade im Sternenkrieg-Universum passiert, könnt ihr oben nachlesen.