EA kündigte das Monsterjagdspiel Wild Hearts an. Nach Dauntless betritt damit ein weiterer Herausforderer den Ring und buhlt um die Gunst von Fans japanischer Riesenbiester.

Das Rahmenwerk zuerst: Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird also ein reiner Current-Gen-Titel, ältere Konsolen bleiben außen vor.

Als Preis stehen die von vielen großen Publishern zuletzt veranschlagten 70 Euro fest. Für Wild Hearts zeichnet sich der japanische Entwickler Omega Force (Teil von Koei Tecmo) verantwortlich, der für die Reihen Dynasty Warrior und Samurai Warrior bekannt ist.

Die Kollegen von MeinMMO führten ein exklusives Interview mit den Entwicklern. Ihr findet es hier:

Wild Hearts Exklusiv-Interview bei MeinMMO

Aber worum geht's in Wild Hearts? Das fassen wir kompakt für euch zusammen.

So sieht Wild Hearts aus

Damit ihr euch ein Bild machen könnt, zeigen wir euch den Ankündigungs-Trailer von Wild Hearts hier:

Am 5. Oktober soll noch ein tiefgehender Einblick in das Gameplay folgen, wie EA per Pressemitteilung bekanntgab.

Darum geht's in Wild Hearts

Klaro, die Kernaspekte von Wild Hearts drehen sich um die Monsterjagd:

Monster jagen: Ihr jagt als Einzelspieler oder im Koop mit Freunden oder zufälligen Mitspielern große Bestien, genannt Kemono, die mit der Natur verschmolzen sind. Sie sollen die Landschaft im Kampf zu ihren Gunsten verändern können.

Ihr jagt als Einzelspieler oder im Koop mit Freunden oder zufälligen Mitspielern große Bestien, genannt Kemono, die mit der Natur verschmolzen sind. Sie sollen die Landschaft im Kampf zu ihren Gunsten verändern können. Naturverbundene Biester: Es soll unterschiedliche Arten von Monster geben, die mit verschiedenen Umgebungselementen verschmelzen, zum Beispiel ein Pflanzen-Eichhörnchen , das Wildschwein Floragrunzer und den Winterwolf Frostgrim .

Bunte Spielwelt: Die vom feudalen Japan inspirierte Fantasy-Spielwelt Azuma soll nicht nur schick aussehen, sondern auch viele wertvolle Materialien enthalten. Sie ist in mehrere Level aufgeteilt, die den Jahreszeiten entsprechen. Ein zentraler Hub dient als Dreh- und Angelpunkt, sehr ähnlich wie in Monster Hunter World.

Die vom feudalen Japan inspirierte Fantasy-Spielwelt Azuma soll nicht nur schick aussehen, sondern auch viele wertvolle Materialien enthalten. Sie ist in mehrere Level aufgeteilt, die den Jahreszeiten entsprechen. Ein zentraler Hub dient als Dreh- und Angelpunkt, sehr ähnlich wie in Monster Hunter World. Crafting ganz groß: Ihr nutzt gefundene Materialien und Monsterbeute, um stärkere Ausrüstung zu schmieden. Zudem lassen besiegte Bestien besondere Ausrüstungsgegenstände fallen, die sogenannten Karakuri. Die sollen beispielsweise helfen, Monster zu jagen und die Level schnell zu durchqueren. Auch Monster Hunter enthält ähnliche Mechaniken.

Yosuke Hayashi, der Vizepräsident von Koei Tecmo, erklärt, was Wild Hearts leisten soll:

WILD HEARTS eröffnet den Spieler:innen eine lebendige Fantasy-Welt, die ebenso

ungezähmt wie schön ist. Mit WILD HEARTS wollten wir nicht nur die Evolution, die

Verschmelzung und die echte Bedrohung durch Kemono zeigen, sondern auch ein Spiel

erschaffen, bei dem das Crafting im Mittelpunkt der Spielerfahrung steht. Um neu zu definieren, was in einem Monsterjagdspiel möglich ist. Wir haben sehr viel Wert darauf

gelegt, unsere Karakuri kampftauglich zu gestalten, und freuen uns darauf, wenn

Spieler:innen diese mächtigen Mechanismen einsetzen, um gewaltige Bestien zu

bekämpfen und die Welt zu bereisen.

Screenshots von Wild Hearts seht ihr hier:

Wild Hearts: Screenshots vom neuen Monsterjagd-Spiel ansehen

Wohl nicht der letzte große Konkurrent

Es war offenbar nur eine Frage der Zeit, wann andere große Publisher den riesigen Erfolg von Monster Hunter World als Vorlage für eigene Produkte verwenden. Auch Microsoft arbeitet Berichten zufolge an einem ähnlichen Spiel.

Was haltet ihr von Wild Hearts? Gefällt euch das Gezeigte, seht ihr darin einen gefährlichen Konkurrenten für Monster Hunter oder bleibt ihr lieber den Originalen treu? Schreibt uns gerne in die Kommentare!