Windows 95 als App - Nostalgie für Windows, Linux und macOS

Windows 95 war das erste Betriebssystem von Microsoft, welches das bis heute in Grundsätzen bekannte Design verwendet und auch für den Erfolg des PCs bei vielen privaten Nutzern sorgte. Daher ist Windows 95 auch oft das Betriebssystem, das Bastler auf ganz anderen Geräten vom Smartphone bis zur Spiele-Konsole zum Laufen bringen. Der Slack-Entwickler Felix Rieseberg hat nun eine App erstellt, die auf dem quelloffenen Framework Electron basiert und Windows 95 auf aktuelle Rechner bringt.

Der Sourcecode und auch Installationsdateien für die Windows-95-App stehen bei Github zum Download bereit. Mit weniger als 130 MByte Downloadgröße und nur 200 MByte an notwenigen RAM ist die App sehr genügsam. Rieseberg kommentiert seine App bei Twitter selbst als schreckliche Idee, die schockierend gut funktioniere.

I put Windows 95 into an Electron app that now runs on macOS, Windows, and Linux. It's a terrible idea that works shockingly well. I'm so sorry.



Go grab it here: https://t.co/MIoFpezuFi pic.twitter.com/YquOnOGrSz