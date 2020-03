Wir suchen euch! - Experten für GameStar Plus

Bei GameStar Plus wollen wir euch auch in Zukunft viele spannende Experten-Artikel bieten und auf eure Interessen und Nachfragen eingehen. Doch einen Experten zu finden, der sich auch mit Videospielen auskennt, ist gar nicht so einfach.

Und hier seid ihr gefragt!

Um unser Expertennetzwerk zu erweitern, suchen wir Spezialisten für allerlei Gebiete aus unserer Community für zukünftige Zusammenarbeit mit GameStar Plus. Vielleicht seid ihr ja Ärzte, Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Historiker, Kunstpädagogen, Umweltschutztechniker, Anwälte, Programmierer, Spiele-Entwickler ... ?

Dann schreibt uns doch und werdet Teil von Plus-Reports wie unserem Gesundheitsratgeber für Gamer. Oder beantwortet Fragen aus der Community in einem unserer Experten-Podcasts!

Eure (informelle) Bewerbung könnt ihr zusammen mit einem kurzen Lebenslauf und Nachweisen eurer Qualifikationen an brief@gamestar.de mit dem Betreff »Experten für GameStar Plus« schicken.

Gerne dürft ihr diesen Artikel auch teilen: Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt - ach, ihr kennt das ja!

Das Wichtigste in Kürze

Wer ist gesucht? Spezialisten verschiedenster Gebiete mit einer Vorliebe für Videospiele

Lebenslauf und Qualifikationsnachweise Social Media: Gerne mit dem #ExpertenfürGSPlus teilen

Das GameStar-Plus-Team freut sich auf eure Einsendungen!