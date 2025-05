In Witcher 3 verbirgt sich einer der längsten Dialoge der Rollenspielgeschichte, wenn ihr die richtigen Optionen auswählt

Herzogin Henrietta hat ziemlich viel zu erzählen.

Gutes Storytelling scheut sich nicht vor langen Dialogen, auch nicht in The Witcher 3. In dynamischen Dialogen lasst ihr euren eigenen Hirnschmalz mit einfließen und bestimmt so, welche Richtung die Konversation einnimmt – und damit auch deren Länge.

Unser polnische Kollege Michal hat sich zum zehnten Jubiläum mit den CDPR-Entwicklern Paweł Mielniczuk, Sebastian Kalemba und Marcin Momot unterhalten. Hier kam ein Dialog aus Blood and Wine zur Sprache, der unter bestimmten Umständen 27 Minuten dauern kann.