Noch im Jahr 2019 startet auf Netflix die Witcher-Serie rund um den berühmten Hexer Geralt von Riva (gespielt vom Superman-Darsteller Henry Cavill). Erst vor Kurzem sind erste offizielle Bilder der TV-Umsetzung veröffentlicht worden und nun folgt der nächste Schlag: Das erste Foto von Plötze ist da!

Wir sehen darauf die berühmte braune Stute und auf ihrem Rücken reitet der stoisch dreinblickende Geralt. Gepostet hat das Bild der Twitter-Kanal NXonNetflix, der sich um die Sci-Fi- und Fantasy-Serien der Streaming-Plattform kümmert. Wir wollen euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen, seht euch den Gaul einfach selbst an:

Nachdem es bei den Castings von anderen Figuren wie Yennefer oder Ciri so manche Kritik gab, weil die Serien-Schauspieler teilweise nicht ganz genauso aussehen wie ihre Vorbilder aus dem Spiel, dürfte Plötze gut bei Witcher-Fans ankommen. Denn die Macher der Netflix-Serie haben eine braune Stute gecastet, die dem Original aus The Witcher 3 verblüffend ähnlich sieht.

Plötze im Videospiel Plötze in der Netflix-Serie

Was erzählen wir euch hier vom Pferd? Falls ihr euch mit der Witcher-Reihe nicht so gut auskennt und keine Ahnung habt, warum wir auf der GameStar über Reittiere berichten, dann folgt nun für euch die Kurzfassung dazu, wer Plötze ist und warum sie für Geralt und damit auch in der Witcher-Serie eine wichtige Rolle spielt.

Auf dem Pferd Plötze (oder auf Englisch "Roach") reitet den Hexer Geralt seit jeher durch all seine Abenteuer, sowohl in den Romanen von Andrzej Sapkowski als auch im Videospiel The Witcher 3: Wild Hunt. Allerdings handelt es sich dabei nicht immer um ein und das selbe Tier. Geralt kauft sich durchaus neue vierbeinige Gefährte, gibt ihnen allerdings stets den gleichen Namen: Plötze. Laut der Witcher-Story wählt der weißhaarige Hexer außerdem immer eine braune Stute aus, wie sie ja auch auf Bild oben zu sehen ist.

So, viel mehr gibt es auch nicht zu dem Bild und dem Reittier zu sagen. Falls ihr Plötze aber genau so schön findet wie wir, dann schreibt eure Begeisterung gerne in den Kommentaren nieder.

