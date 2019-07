The Witcher auf Netflix: Endlich erste offizielle Bilder der Serie

Am 19. Juli werden Henry Cavill, Anya Cholatra und Freya Allan auf der San Diego Comic Con zu Gast sein, um über ihre Rollen als Geralt, Yennefer und Ciri zu sprechen. Es geht natürlich um die neue Netflix-Serie The Witcher, einer Serienadaption der ursprünglichen Hexer-Bücher. Noch interessanter als das Comic-Con-Panel dürften für viele Fans aber die ersten Bilder zur Serie sein. Denn endlich sehen wir nach ersten Setbildern, wie die Figuren in der Serie offiziell aussehen werden.

Einen weiteren Shot von Geralt gibt's außerdem noch in diesem offiziellen Tweet von Showrunner Lauren Hissrich:

Die Netflix-Verfilmung orientiert sich wie gesagt an den Romanen, spielt also zeitlich vor den Spielen. Der Starttermin der Serie ist noch für 2019 angesetzt, wahrscheinlich im Herbst- oder Weihnachtsgeschäft. Die Tagline des Promo-Plakats lautet übersetzt: »Die schlimmsten Monster sind die, die wir selbst erschaffen«. Dieser Spruch folgt der ursprünglichen Philosophie der Bücher, die die Menschen oft als die wahren Übeltäter des Dark-Fantasy-Universums darstellt.



Wie wurde The Witcher so erfolgreich? Report zum Phänomen aus Polen

Lustigerweise zeigen die ersten Bilder Geralt lediglich mit einem Schwert. Stellt sich die Frage, ob es sich um die Stahl- oder Silberklinge (zum Töten von Monstern) handelt. Auch das Logo ist gut erkennbar und unterscheidet sich deutlich vom Wolfssymbol der Videospiele.

