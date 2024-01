The Witcher Staffel 4: Henry Cavill ist zwar weg, aber dafür wurde jetzt ein neuer Star für die Serie bestätigt

Laurence Fishburne soll die Rolle des Heilkundigen Regis (links im Bild aus The Witcher 3) in Staffel 4 verkörpern.

Einige Fans haben mit dem Weggang von Henry Cavill als Geralt von Riva mit der Witcher-Serie auf Netflix abgeschlossen. Die Rolle übernimmt mit Liam Hemsworth zwar kein Unbekannter, die Vorfreude ist bei einigen Zuschauern aber dadurch nicht merklich gestiegen.

Der kleine Bruder des Thor-Schauspielers wird aber in Staffel 4 nicht der einzige Star bleiben: Lawrence Fishburne wird sich dem Hexer als Regis anschließen.

Buch- und Spielefans von The Witcher werden vermutlich bei dem Namen aufhorchen, die Figur hat nämlich schon den ein oder anderen Auftritt dort gehabt. Während er in den Büchern eine recht prominente Rolle einnimmt, ist sein erster und einziger digitaler Auftritt im DLC Blood and Wine von The Witcher 3. Im ersten Teil wird er lediglich namentlich erwähnt.

Regis ist ein weltbekannter Heilkundiger und Bader (also quasi ein Arzt ohne Doktortitel, der auch kleine chirurgische Eingriffe durchführen kann), der sich mit Geralt anfreundet. Im nächsten Absatz verraten wir etwas mehr über seinen Charakter - wenn ihr euch nicht für die Serie spoilern lassen wollt, überspringt lieber diesen Part.

Regis ist ein über vierhundert Jahre alter Vampir - das schadet der Freundschaft zwischen ihm und dem Hexer aber nicht, als der Blutsauger klarstellt, dass er gar kein Blut mehr saugt. Regis hat aber daher nicht nur viel in der Birne, sondern ist auch ein überaus gefährlicher Kämpfer.

Fishburne freut sich darauf, die wundersame Welt von The Witcher zu erkunden , wie er Netflix gegenüber erzählt. Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als Morpheus in den Matrix-Filmen bekannt, hat sich aber auch in anderen großen Produktionen über die Zeit einen Namen gemacht. Ob nun in den John-Wick-Filmen, Mission Impossible 3, die Hannibal-Serie oder auch den Superhelden-Streifen Batman v Superman und Antman and the Wasp.

Gemischte Reaktionen

In den Kommentaren unter der Ankündigung auf X (ehemals Twitter) sind die Meinungen gespalten. Während sich manche auf die Performance von Fishburne freuen, sind andere aufgrund des Weggangs von Henry Cavill weiterhin nicht zufrieden gestellt.

Für Theill kommt dann noch der deutliche Unterschied zwischen den Äußerlichkeiten dazu. Nicht, wie ich mir Regis vorgestellt habe, während ich die Bücher gelesen habe. Aber ich bin mir sicher, dass Laurence einen guten Job machen kann. Die Spiele gehen auch einem gänzlich anderen Look nach, wie ihr auf dem Bild ganz oben sehen könnt.

Die vierte Staffel von The Witcher hat noch keinen Release, aufgrund des großen Streiks in Hollywood im letzten Jahr könnte sich der auch noch eine Weile ziehen. Womöglich wird es also erst 2025 soweit sein, genaues ist aber nicht bekannt.

Ist für euch die vierte Season Witcher damit wieder interessanter geworden oder gebt ihr der Serie ohne Henry Cavill keine Chance? Ist für euch Lawrence Fishburne schon die optimale Besetzung oder hättet ihr einen passenderen Schauspieler im Kopf gehabt? Schreibt es gerne in die Kommentare!