Wie steht es eigentlich um unsere Spiele-Sorgenkinder? Diese Woche blicken wir bei GameStar Plus auf das erste Halbjahr 2019 zurück und analysieren, ob sich unsere Befürchtungen bestätigt haben. Vieles tut sich auch in der deutschen Gamesbranche: Piranha Bytes wird aufgekauft, Spielesucht wird anerkannt, über E-Sport wird diskutiert, und die Pleite von 10tacle hat immer noch Einfluss auf die deutsche Spieleindustrie. Außerdem schreibt unser freier Autor Sascha exklusiv für Plus über den harten Alltag seines vermeintlichen Traumjobs als Spieletester.

»Ein neues Gothic? Sag niemals nie!«

Für deutsche Rollenspieler war es die Nachricht der Woche: Piranha Bytes wurde von THQ Nordic gekauft. Ausgerechnet Piranha Bytes, die Entwickler von Gothic, Risen und Elex! Was ändert sich durch die Übernahme für Piranha Bytes? Darüber spricht Michael Graf mit dem Piranha-Bytes-Frontmann und Elex-Projektleiter Björn Pankratz.

Sorgenkinder 2019 - Gewinner und Verlierer

Die heilige GameStar-Tradition erfordert, dass wir zur Jahresmitte zurückblicken auf unsere Spiele-Sorgenkinder des ersten Halbjahrs 2019. Mit dabei sind diesmal unter anderem Anthem, Total War: Three Kingdoms und Rage 2. Wer hat unsere Sorgen bestätigt? Und wer hat sich besser geschlagen als befürchtet? Diese Fragen beantworten Micha und Fritz in einer neuen Folge von GSTV.

Traumberuf Spieletester? Von wegen!

Spiele umsonst bekommen, gegen Bezahlung zocken, miese Titel einfach mal abstrafen - und dafür muss man nicht mal wirklich etwas können. Herrlich! Andererseits: Deadlines, Hasskommentare, knappes Honorar. Unser freier Autor Sascha schreibt exklusive Artikel für GameStar Plus. In seinem neusten Report erzählt er über seine persönlichen Höhen und Tiefen im Job.

Ihr habt gewählt! - Livestream mit dem Plus-Team

Fatale Bruchlandungen, Y-Z-Schwäche und ein verwaister Teddybär: Der Stream mit dem GameStar-Plus-Team bietet Unterhaltung auf höchstem Niveau. Als Plus-User konntet ihr über das Spiel abstimmen. Und so stellten sich Micha, Peter und Holger euren Fragen und der undurchschaubaren Schubumkehr von Star Citizen (»Warum kommt der Mond immer näher?«). Die Aufzeichnungen findet ihr im Twitch-Archiv.

Ist E-Sport richtiger Sport? #keineahnung

Die Bundesregierung hatte in Sachen E-Sport viel versprochen. Passiert ist seither aber kaum etwas. Christian Schiffer schreibt in seiner Kolumne #keineahnung für GameStar Plus dieses Mal über eine Debatte, die bisweilen den Charme von Sprossenwänden und Weichbodenmatten versprüht. Und am Ende gibt es sogar ein unschlagbares Angebot!

World of Warcraft Classic: So gut wie früher?

Blizzard schickt seine Spieler mit dem neuen (alten) World of Warcraft: Classic an die Anfänge des Online-Rollenspiels zurück. Das Versprechen: Kein Schnickschnack, keine neumodischen Klassen - nur das alte Spielgefühl. Wir hatten die Gelegenheit, bei einem Anspielevent dabei zu sein, um herauszufinden, wie sich die angepriesene Neuauflage überhaupt spielt.

Penzhorns Streichelzoo - Pets in Videospielen

Tierische Begleiter findet man in vielen Videospielen. Manche wirken eher dekorativ, andere sind so komplex, dass wir eine emotionale Bindung zu ihnen aufbauen. Unser freier Autor Sascha berichtet über seine persönlichen Erfahrungen mit Pets, Tieren und Begleitern - in Spielen und der Realität. Haltet schon mal eure Taschentücher bereit!

Robinson's Requiem - Besser arm dran als Arm ab

Auf einem unwirtlichen Planeten ausgesetzt, ziemlich arm dran und manchmal sogar Arm ab: Warum Robinson's Requiem 25 Jahre nach seinem Erscheinen vor allem darauf reduziert wird, dass Spieler ihrem Alter Ego die Gliedmaßen amputieren können. In diesem Report erfahrt ihr, was die Hardcore-Überlebenssimulation überhaupt zu bieten hat.

Das Erbe von Minecraft

Beim Thema »Minecraft« scheiden sich die Geister: Die einen lieben es, die anderen hassen es und wiederum andere schaffen es, das Spiel seit Jahren gekonnt zu ignorieren. Christian Schmidt war der Minecraft-Missionar der GameStar. Im Podcast spricht er über die Bedeutung des Spiels - und sein legendäres Minecraft-Video.

Was spielen wir in Total War: Three Kingdoms?

Mit dem Strategiespiel Total War: Three Kingdoms traut sich zum ersten Mal ein westlicher Entwickler an das Thema der Drei Königreiche Chinas. Was in China zum Kulturerbe gehört, kennt hierzulande kaum jemand. In diesem Video blicken wir deshalb für euch auf die historischen Hintergründe einer der blutigsten Epochen der chinesischen Geschichte.

Spielsucht: »Die USK steht unter Zugzwang«

Die Entscheidung der WHO steht fest: Spielsucht wird zur anerkannten Krankheit. Das klingt doch alles erstmal nach guten Neuigkeiten, oder? Doch was genau bedeutet das nun für Betroffene, Fachärzte und die Spielebranche? Mit unserem Experten haben wir über die Folgen für Jugendschutz & Co. gesprochen. Uns verrät er außerdem, warum er in diesem Beschluss auch für sich große Vorteile sieht.

Wie 10tacles Ruin die Spieleindustrie beeinflusste

Die 10tacle Studios sind ein vergessenes Kapitel der Spielegeschichte. Der Publisher aus Darmstadt wollte mit dem ambitionierten Fantasy-Epos Elveon das deutsche Elder Scrolls erschaffen - verlor aber alles. Wie konnte es dazu kommen, und welche Auswirkungen hat seine Insolvenz bis heute auf die Spieleindustrie in Deutschland?

Deutsche Gamesbranche im internationalen Vergleich

Schielen deutsche Entwickler neidisch in die USA und nach Japan? Oder kann der internationale Markt auch noch etwas von unseren heimischen Studios lernen? Und was sind die größten Unterschiede? Um das herauszufinden, haben die Jungs von DevPlay sogar extra einen Studiobesuch im Ausland gemacht und berichten im jüngsten Video von ihren Erkenntnissen.

