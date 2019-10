Der erste Film Wonder Woman mit Gal Gadot aus dem DC Extended Universe wurde zum internationalen Kinohit und schnell stand fest: Es wird eine Fortsetzung geben. Regisseurin Patty Jenkins dreht bereits das Sequel Wonder Woman 1984, in dem erneut Gald Gadot als die beliebte Superheldin zu sehen ist.

Bereits von Anfang an stand fest, dass Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian) als neuer Gegenspieler mitspielen wird, über seine Rolle aber hüllte sich die Filmemacherin bis jetzt in Schweigen - trotz ziemlich eindeutiger Hinweise. Nun konnte sie es wohl nicht länger geheim halten und bestätigt (via Twitter), was viele Fans bereits vermuteten: Pedro Pascal wird zum Schurken Maxwell Lord.

Superschurke Maxwell Lord in den DC Comics

Maxwell Lord IV, auch unter Max Lord bekannt, wurde Keith Giffen, J. M. DeMatteis und Kevin Maguire entworfen und hatte seinen ersten Auftritt als Superschurke in den DC Comics Justice League im Jahr 1987. Der erfolgreiche Geschäftsmann pflegt nach außen hin ein ganz normales Leben, immer adrett gekleidet im maßgeschneiderten Anzug. Jedoch hegt er ein Groll gegen Superhelden und setzt alles daran, sie zu vernichten. In den Comics besitzt er die Fähigkeit zur Gedankenkontrolle und hetzte schon Superman gegen die Justice League auf.

Der Bösewicht Maxwell Lord hatte bereits einen ersten Auftritt in der aktuellen TV-Serie Supergirl aus dem Arrowverse, gespielt von Peter Facinelli. Zuvor konnte man die Figur von Gil Bellow gespielt in der Serie Smallville sehen.

Wonder Woman 1984: Erster Trailer im Dezember

Die DCEU-Comicverfilmung Wonder Woman 1984 kommt am 11. Juni 2020 in die deutschen Kinos. Neben Gal Gadot spielen erneut Chris Pine als Steve Trevor, Robin Wright als Antiope und Connie Nielsen als Hippolyta mit. Zu den Neuzugängen gehört auch die zuvor schon angekündigte Kristen Wiig als Dr. Barbara Ann Minerva.

Die Regisseurin bestätigte zuletzt, dass ein erster Trailer im Rahmen der Comic-Con in Sao Paulo, Brasilien vom 5. bis 8. Dezember 2019 erstmals den Fans vorgestellt wird.