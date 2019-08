World of Warcraft Classic – Alles über das Ur-Spiel im neuen Sonderheft

Nostalgie an jeder Ecke: Ist das echt schon 15 Jahre her, dass wir staunend durch Stormwind und Orgrimmar, Darnassus und Undercity, Thunderbluff und Ironforge gezogen sind? Word of Warcraft Classic lässt die wilden Jahre auferstehen, in jeder Zone treffen wir auf alte Bekannte, legendäre Geschichten und unsere ganz eigenen Erinnerungen. Klasse!

Aber ganz ehrlich: Wir haben auch viel vergessen. Oder verdrängt? Denn WoW vor 15 Jahren, das war auch anspruchsvoller, erforderte viel Laufarbeit (kaum Flugpunkte, sauteure Mounts ab 40!), die neun Ur-Klassen spielten sich ganz anders als ihre stromlinienförmigeren Enkel von heute.

Darum haben sich unsere WoW-Veteranen auf eine epische Sonderheft-Quest begeben: »Spielt die Classic-Beta bis zum Umfallen und füllt das Sonderheft mit Guides, Storys, Rückblicken rund um die Urwelt von WoW!«

Mission erfüllt.

Jetzt Vorbestellen und ePaper geschenkt bekommen

Hier nur einige Themen aus dem 148-Seiten-Sonderheft:

Das ist «neu«: Mehr Zusammenhalt, mehr Taktik, mehr Anspruch - warum sich Classic ganz anders spielt als WoW 8.2

Wilde Pionierzeit: Making of, Anekdoten, Fun Facts, WoWVerse

Die glorreichen Neun: So cool spielen sich die Ur-Klassen! Mit ausführlichen Klassenguides, Crafting-Tipps, PvP-Taktiken, Addon-Empfehlungen

Leveln & Scheffeln: In Classic geht alles etwas langsamer - und das ist gut so! Wir haben Tipps zum Leveln, reich werden, Mount kaufen

Großer Rückblick: Die »WoW-Killer« - und woran sie gescheitert sind

Überblick: Diese MMOs sind echte Konkurrenten!

PLUS XXL-DOPPELPOSTER: starke Onyxia-Artwork & Classic-Weltkarte mit Zonen, Instanzen, Reiseverbindungen und Level-Tipps

Jetzt Vorbestellen und gratis ePaper sichern

Das Sonderheft erscheint am 23. August im Handel - genau vier Tage vor dem Classic-Start. So könnt ihr euch bis zum Ablauf des Countdowns bestens vorbereiten!

Vorbesteller erhalten das Heft als ePaper zusätzlich geschenkt und können dieses sofort herunterladen. Zudem schenken wir Vorbestellern die Versandkosten.

Das Angebot gilt für alle Bestellungen aus Deutschland bis einschließlich dem 22 August 2019. Versand außerhalb Deutschlands: 3,50€. Alle Preise inkl. MwSt.