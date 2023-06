Das Zittern um den endgültigen Heldentod in Diablo 4 überträgt sich jetzt auch auf WoW

Permadeath-Charaktere kommen nach WoW Classic.

So manch ein unbedachter Pull könnte alsbald in WoW-Classic ungewohnt harsche Folgen nach sich ziehen. Denn wie Blizzard angekündigt hat, starten demnächst Hardcore Realms für die klassische Spielerfahrung des MMOs.

Hardcore-Realms in WoW Classic

Was heißt das genau? Es ist an sich mit den Hardcore-Charakteren aus Diablo 4 zu vergleichen. Sobald solch ein Permadeath-Char stirbt, bleibt er tot. Es gibt kein Wiederauferstehen - zumindest nicht auf diesem Realm, aber dazu gleich mehr. Allerdings behält ein gestorbener Charakter gewisse administrative Fähigkeiten. So kann er zum Beispiel weiter Post abrufen oder die Leitung einer Gilde an einen anderen Charakter übertragen. Ihr könnt die Welt zudem weiter als Geist erkunden.

Der Fluchtweg: Es gibt indes eine Möglichkeit für einstige Hardcore-Heroen, doch noch wieder die Axt, das Schwert oder den Zauberstab zu schwingen. Per Transfer-Service kann der Char auf einen normalen Classic Era Server transferiert werden.

Neuer Server, neue Regeln: Allerdings zieht der permanente Charaktertod einige notwendige Regelanpassungen in anderen Bereichen nach sich. Deshalb gelten unter anderem folgende, von regulären Servern abweichende Regeln.

Neue Einstellungen zur Absicherung, dass PvP nur stattfindet, wenn beide Spieler es wirklich wollen.

Battlegrounds und Battlemasters sind deaktiviert.

Die meisten Kreaturen verfolgen Spieler nicht über Gebietsgrenzen hinweg. So soll verhindert werden, dass besonders starke Monster in benachbarte Zonen gelockt werden, wo besagte dann leichtes Spiel mit Low-Level Chars haben.

Wann öffnen sich die Hardcore-Tore? Der offizielle Launch wird für den Spätsommer 2023 erwartet. Allerdings sollte bereits ein Testserver bereitstehen, auf dem ihr die neue Spielerfahrung ausprobieren könnt. Dieser wird erfahrungsgemäß ein oder sogar zwei Monate offen bleiben, ehe Blizzard ihn anlässlich der Vorbereitung des Update-Rollouts wieder schließt.

Aber ihr werdet wie üblich bei Tests dieser Art keine Charaktere in die Live-Phase übernehmen können - also in gewisser Weise ein erzwungen endgültiger Spiele-Tod, passt ja hier irgendwie bestens.

Wie findet ihr die den Vorstoß von Blizzard? Reizt es euch, einen Permadeath-Charakter in Word of Warcraft Classic anzufangen? Oder widerspricht solch ein Ansatz doch schon dem Prinzip eines MMOs, in dem das Ableben eines Charakters nur allzu schnell auch unverschuldet geschehen kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!