World of Warcraft Classic führt kontroverses Item als "notwendiges Übel" ein

Die Community reagiert gar nicht erfreut auf die Einführung des WoW-Token.

World of Warcraft Classic soll langjährige Fans das gute, alte WoW erleben lassen, ohne Erweiterungen oder kontroverse Neuerungen. Genau eine solche ist nun aber in Wrath of the Lich King Classic zurückgekehrt und sorgt für mächtig Ärger in der Community. Die Rede ist vom WoW-Token oder der WoW-Marke, die den Goldkauf mit Echtgeld ermöglicht und so auch Bots, den Gold-Schwarzmarkt und betrügerische Praktiken bekämpfen soll.

Wie reagieren die Fans?

Das Subreddit von WoW Classic befindet sich geradezu in Aufruhr: In zahllosen aktuellen Posts wird die Einführung des neuen Items diskutiert. Dabei finden sich vorrangig zwei konträre Meinungen: Einerseits wirft man Blizzard Geldmacherei vor, und behauptet, die Entwickler würden sich beim Kampf gegen Bots einfach keine Mühe geben.

Auf der anderen Seite sehen manche Spielerinnen und Spieler den Fehler bei der Community und werfen ihr Doppelmoral vor: Diese würde durch den verschwenderischen Umgang mit Gold den Schwarzmarkt und das Generieren von Gold durch Bot-Accounts befeuern.

Nachdem das sehr unauffällig eingeführte Token für Aufregung gesorgt hatte, veröffentlichte schließlich auch Blizzard eine Stellungnahme als Blogpost. Man beteuert dort, dass man eine Rückkehr des Token gerne ausgeschlossen hätte, aber es leider keine andere Möglichkeit gebe, als eine offizielle Alternative zum Goldkauf zu bieten:

Wir haben gesehen, dass wir die Gold-Nachfrage nicht senken können. Der Einfluss von unerlaubten Echtgeldtransaktionen geht über das bloße Kaufen von Gold hinaus; es ist der gesamte Schwarzmarkt, der sich um Goldkäufe entwickelt. Und [...] es sind nicht nur Bots, die es antreiben. Es sind kompromittierte Accounts, Kreditkartenbetrug, Scams, gehackte Clients und die Tools, die unerlaubte dritte Parteien nutzen, um die Echtgeldtransaktionen abzuschließen.

Man bemühe sich auch, möglichst viele Bots zu bannen. Allerdings wäre das ein ewiges Wettrüsten, das niemals endet. Zur Anschauung nennt Blizzard sogar konkrete Zahlen der in den vergangenen zwei Wochen gebannten Accounts: In World of Warcraft allein waren es über 70.000.

Was haltet ihr davon, dass die WoW-Marke wieder in Wrath of The Lich King Classic verfügbar ist? Glaubt ihr, es ist ein richtiger Schritt im andauernden Kampf gegen Bots? Oder seid ihr der Überzeugung, dass es eine andere, oder gar keine Lösung für das Problem gibt? Habt ihr jemals Gold gekauft? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!